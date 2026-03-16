Higinio Rivero: "Igual hago una porra para ver si alguien me sugiera un cuarto deporte"

Higinio Rivero durante los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán y Cortina d'Ampezzo 2026. - PAULINO ORIBE/COMITÉ PARALÍMPICO ESPAÑOL

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El deportista español Higinio Rivero ha comentado este lunes que pese a que buscaban "una mejor posición" en el biatlón adaptado, ha disfrutado "muchísimo" de su primera experiencia en unos Juegos Paralímpicos de Invierno y ha retado a los aficionados a que le sugieran "un cuarto deporte" que practicar.

"Buscábamos una mejor posición en el biatlón. Nos fue un poco mal en fondo, pero he disfrutado muchísimo. Vuelvo con muchas ganas y motivado de nuevo. Ahora vuelvo otra vez al piragüismo a clasificarme para Los Ángeles 2028. Algún día igual hago una porra para ver si alguien me sugiere un cuarto deporte", bromeó el deportista español a la llegada de la expedición española que ha participado en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milan-Cortina 2026.

Rivero, que también ha participado en Juegos Paralímpicos de verano afirmó que le ha gustado la experiencia, que la cataloga como "un poco más familiar". "Tenía motivación como si fuesen los primeros al ser los primeros de invierno. Pero al ya llevar unos cuantos en verano era como un combo muy bonito", apuntó.

El vizcaíno también destacó la juventud del equipo español: "Tener un equipo con un montón de gente joven hace que nos rejuvenezcamos todos. Hacía un poco de padre de ellos cuando hicimos la concentración previa. Me han llenado de energía y lo he notado".