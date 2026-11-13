Hoek bate el récord de 100 libre en el Nacional de piscina corta y se acerca a Popovici

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El LXIX Campeonato de España Absoluto Open Astralpool de natación en piscina corta, que se está disputando en Madrid, ha tenido este viernes una tanda vespertina con nuevo récord nacional de Luca Hoek en 100 metros libres, un 45.93 cercano al registro que ostenta el rumano David Popovici como plusmarca mundial de esta prueba en categoría júnior.

En el Centro Deportivo M86, la sesión de la tarde arrancó con un 200 mariposa femenino donde Laura Cabanes, ya con mínima para el próximo Mundial de Pekín (China), aspiraba al oro sin presión por lograrla. Hizo 2:07.98, pero el triunfo 'open' se lo llevó la polaca Justina A. Kozan (2:06.61); tercera fue la valenciana Paula González Miralles (2:08.81).

En la final masculina de la misma distancia, Arbidel González no tuvo las buenas sensaciones que había lucido durante la tanda matinal y en la carrera por medallas perdió la lucha por el oro contra Miguel Martínez Novoa (1:52.04 vs 1:53.05); Isak Fernández (1:55.83) se colgó el bronce.

En 100 estilos, Emma Carrasco ganó con 1:00.18 y rondó la mínima. La sueca Mellie Wijk acabó segunda (1:01.70) y África Zamorano ocupó el tercer lugar con 1:01.77. En hombres, ausentes Hugo González de Oliveira y Carles Coll, el podio nacional lo copó Alejandro Villarejo (52.55) por delante de Joaquín Pardo (3º, 53.38) y de Marc Sánchez (4º, 53.99).

Luego María Daza logró el oro (52.64) del hectómetro libre femenino, escoltada por Irene Ciércoles (52.82) y Ainhoa Campabadal (53.55). Y en hombres, el citado récord de Luca Hoek derrotó a Hugo González (3º, 46.72), Miguel Pérez-Godoy (4º, 46.82) y César Castro (5º, 47.14) en una pelea de los nadadores del CN Terrassa ante el canadiense Joshua Liendo.

Por último, oro de Alba Vázquez (2:23.26) en 200 braza, seguida por Lucía Barbeito (2:24.60) y Emma Carrasco (2:26.03). Y en hombres, Carles Coll se adjudicó el título con 2:04.83 por delante de Eudald Tarrats (2:07.00) y de Biel Martín (2:08.02), mejor marca nacional de 18 años.