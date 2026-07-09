Hoka lanza las nuevas zapatillas Clifton Pro para el entrenamiento diario. - HOKA

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva Hoka ha lanzado las nuevas zapatillas de entrenamiento diario Clifton Pro, la evolución más avanzada de una de sus familias más icónicas y que está pensada para corredores que buscan acumular kilómetros con mayor eficiencia, protección y dinamismo.

Justo antes de su lanzamiento, algunos de los principales atletas Hoka en España como los fondistas Yago Rojo y Andrea Romero, ya han probado este nuevo modelo y han coincidido en que representan un "paso adelante" gracias a una pisada más fluida, una amortiguación más protectora y una respuesta que invita a correr con mayor facilidad.

El gran salto tecnológico de las nuevas Clifton Pro llega gracias a Proglide+, un sistema de nueva generación que combina una espuma SCF de gran resiliencia con una versión más agresiva del característico MetaRocker de Hoka.

El resultado es una transición extremadamente suave y natural que ayuda a mantener el ritmo con menos esfuerzo, favoreciendo una zancada más eficiente y constante. Además, esta nueva geometría absorbe el impacto mientras impulsa al corredor hacia delante de forma fluida, ofreciendo una sensación de control y dinamismo difícil de encontrar en una zapatilla de entrenamiento diario.

Maratoniano olímpico y uno de los atletas Hoka más destacados a nivel internacional, Yago Rojo ha encontrado en las Clifton Pro una gran aliada para los entrenamientos de mayor volumen y para esos días en los que las piernas necesitan un extra de protección sin perder eficiencia.

"Desde que sales notas que la espuma tiene un punto diferente. No es una zapatilla de competición, ni mucho menos, pero sí ofrece ese pequeño impulso que te ayuda a correr con más facilidad y a llegar más fresco muscularmente", explicó el madrileño.

Además, Rojo destacó que las Clifton Pro ocupan un espacio muy interesante dentro de la colección de Hoka. "Las veo como el complemento perfecto entre las Mach 7 y las Skyward X 2, dos modelos que uso para rodajes específicos. Son una gran opción para los días en los que acumulas fatiga o para rodajes largos en los que quieres cuidar las piernas sin renunciar a un buen ritmo", añadió.

Por su parte, una de las fondistas más prometedoras del atletismo español, Andrea Romero, también ha incorporado las Clifton Pro a sus entrenamientos y destacó especialmente la sensación de protección que ofrecen desde los primeros kilómetros.

"Las noto mucho más amortiguadas y con una sensación de protección muy marcada, especialmente en la parte trasera del pie. Es una zapatilla que te hace sentir muy cómoda desde el primer momento. A pesar de ser tan protectoras, siguen siendo muy reactivas. Puedes utilizarlas para rodajes tranquilos, pero también responden muy bien cuando quieres aumentar el ritmo", manifestó.

La llegada de Clifton Pro coincide con el lanzamiento de la campaña global 'Run It Again', protagonizada por un cortometraje que refleja la disciplina diaria y la determinación que hay detrás de la mejora continua. La campaña presenta las Clifton Pro como la zapatilla ideal para quienes convierten la constancia en una ventaja competitiva.