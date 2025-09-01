'Holcim-PRB' encabeza ligeramente la flota camino de Génova en The Ocean Race

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'Holcim-PRB' marcha ligeramente encabezando la flota de siete barcos que marcha con destino a la italiana Génova, meta final de la cuarta etapa de la regata The Ocean Race y en la que el 'Biotherm' se adjudicó la noche del domingo los dos puntos en juego al pasar primero por la puerta de paso puntuable de Mónaco.

Tras una madrugada donde hubo alternancia en la cabeza con el 'Team Paprec Arkéa', alcanzado posteriormente por 'Holcim-PRB', 'Biotherm' y 'Allagrande Mapei Racing', que aceleraron hasta medias de 15-20 nudos y se despegaron del grupo perseguidor.

Al amanecer, tras virar al este rumbo a Bonifacio, 'Biotherm', 'Holcim-PRB' y 'Allagrande Mapei' volvieron a alcanzar a 'Team Paprec Arkéa', mientras que pasado el mediodía, 'Holcim-PRB' figuraba en cabeza en el 'tracker', aunque con los otros tres equipos justo detrás, listos para sobrepasarlos. "Con nuevas encalmadas en el pronóstico y numerosas viradas por delante, sigue siendo imposible aventurar quién doblará primero la punta sur de Córcega", advierten los organizadores.