Hortelano: "Formar parte de una carrera así me ha empujado para dar lo mejor de mí"

El atleta español Bruno Hortelano, declaró, tras establecer el récord de España en 400 metros con un tiempo de 44.69 en el 'Meeting de Madrid', que formar parte de una carrera de un nivel como el congregado en Moratalaz le ha empujado "para dar lo mejor" de sí mismo y que los últimos metros sobre el tartán madrileño le han servido para establecer ese histórico registro.

"Estoy súper feliz, he salido a disfrutar de una carrera muy competitiva con dos compañeros de selección muy buenos y de calidad y con chicos de otros países, que son de los mejores del mundo. Formar parte de una carrera así me ha empujado para dar lo mejor de mí. He ejecutado la salida tal y como yo quería, he rebajado mi marca hasta en un segundo", afirmó en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Atletismo.

El velocista volvió a revivir los últimos metros de una carrera histórica. "Al entrar en la última recta vi que estaba muy igualado con Óscar y Luguelín. Intenté mantener la técnica hasta el final con fe para llegar fuerte hasta la meta. Me he lanzado al igual que todos y eso es lo que me ha llevado a esta marca para hacer el récord de España. Mi entrenador, tras los dos últimos 400 me felicitó y estaba bastante satisfecho", señaló.

El español agradeció el cariño del público citado en Moratalaz. "Hace dos años este público me empujó mucho cuando hice el récord en 100 metros. Hoy ha sido el doble o el triple, siento mucho el calor de la grada, he oído y escuchado todo el apoyo al correr en la calle 6. Tengo que dar las gracias a los que han venido y a los que han apoyado desde la tele y en todo el mundo", indicó.