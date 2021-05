Hugo González, oro y plata en una jornada para la historia

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El nadador español Hugo González ha firmado una jornada de ensueño en los Campeonatos de Europa de natación, que se están disputando en Budapest, tras conseguir el oro y la plata en los 200 metros estilos y los 100 espalda, respectivamente.

La tarde arrancó con fuerza para Hugo, que se presentaba a las dos finales con el bronce obtenido el pasado martes en los 50 espalda. Este jueves demostró que sigue desencadenado en aguas húngaras y amplió su botín con dos preseas más, una de ellas el oro continental con tan solo 15 minutos de diferencia entre ambas pruebas.

El mallorquín de 22 años, comenzó con una plata en el hectómetro de espalda tras parar el cronómetro en 52.90 segundos, quedándose a sólo dos centésimas del vencedor, el rumano Robert-Andrei Glinta. El tercer escalón del podio lo compartieron el griego Apostolos Christou y el francés Yohann Ndoye Brouard, que firmaron el mismo tiempo.

Pero el plato fuerte de la jornada llegó minutos después en los 200 estilos. Hugo González se llevó el oro en una carrera memorable con un tiempo de 1:56.76 por delante del suizo Jeremy Desplanches y del italiano Alberto Razzetti, plata y bronce, respectivamente con 1:56.95 y 1:57.25.

"No esperaba esto, pero vi a otros nadadores por delante mía y sólo traté de atraparlos. Estoy muy feliz y no tengo palabras para decir cómo me siento en este momento. ¡Estoy en shock, estoy absolutamente feliz!", indicó Hugo Gonzáles tras lograr su tercera medalla en los Europeos.

Por otro parte, Marina García y Jessica Vall lograron el billete para la final de los 200 braza con el tercero y el cuarto mejor tiempo de su serie, respectivamente; y María de Valdés y Jimena Pérez también avanzaron hacia la final del 1.500 libre; mientras que César Castro fue sexto en la semifinal del 200 estilos y no pudo acceder a la pelea por las medallas, de igual forma que Mireia Pradell y África Zamorano en 100 espalda.

Por último, en el relevo 4x100 estilos, el equipo español compuesto por Nicolás García, Jessica Vall, Alberto Lozano y Lidón Muñoz finalizó con el octavo puesto, con un tiempo de 3:49.90. El oro fue para Gran Bretaña con un registro de 3:38.82, récord de los Campeonatos.