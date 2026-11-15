Hugo González, con récord en los 200 espalda del Nacional de piscina corta

Archivo - Hugo González de Oliveira, durante una carrera. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El LXIX Campeonato de España Absoluto Open Astralpool de natación en piscina corta, que se está disputando en Madrid, vivió este sábado en su tanda vespertina el récord nacional de Hugo González de Oliveira en 200 metros espalda y el récord de clubes por parte del CN Sant Andreu en 4x50 libre mixto.

En esos 200 espalda, González logró el oro con un tiempo de 1:47.84 que supuso nueva plusmarca patria y segunda mejor marca mundial del año, ante la oposición del irlandés John Shortt (1:49.02) y de Iván Martínez Sota (1:50.16). Y en la final femenina, Carmen Weiler ganó con 2:05:37 por delante de Estella Tonrath (2:06.62) y de África Zamorano (2:07.59).

En los 400 estilos, oro para Diego Mira en la categoría masculina con 4:07.82, aunque lejos de la mínima mundialista para Pekín; Marcos Martín Burguillo logró la plata con 4:13.19 y Héctor Morales obtuvo el bronce con 4:16.57. En mujeres, Emma Carrasco dominó mariposa y espalda hasta apretar en braza y sentenciar en crol (4:38.17); plata para Paula González Miralles (4:42.56) y bronce para María Santana (4:45.33).

Los 50 braza tuvieron un duelo masculino entre dos compañeros del CN Sabadell, con victoria de Eudald Tarrats (26.41) y relegando a Carles Coll al segundo lugar (26.65), siendo tercero Joaquín Pardo (26.79). En mujeres, Nayara Pineda nadó en 30.30 para atrapar el oro y dejar la plata a Jimena Ruiz (30.65) y el bronce a Esther Cordente (31.02).

En la mariposa, impresionante el egipcio Youssef Ramadan, oro 'open' y récord del campeonato con 49.14, seguido por el canadiense Joshua Liendo (49.90) y siendo el mejor español Arbidel González (50.85). En mujeres, venció Irene Ciércoles con 57.82; medalla de plata para Aina Hierro con 58.34 y metal de bronce para Naiara Sobreviela con 58.35.

Por último, el Sant Andreu acabó en 1:32.76 el 4x50 libre mixto con Joaquín Pardo, Irene Ciércoles, Adrián Santos y Ainhoa Campabadal, mientras que el Sabadell nadó en 1:32.27 con Youssef Ramadan en una posta junto a Mar Garmendia, Carles Coll y Claudia Muñoz, sin validez para récord patrio, pero sí para hacer oro y récord del campeonato.