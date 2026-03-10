Hyperice lanza la pistola de masaje 'Hypervolt 3': más potencia, más silencio y cabezales más grandes. - HYPERICE

BARCELONA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Hyperice, la marca de bienestar holístico de alto rendimiento, presenta a nivel global 'Hypervolt 3', su nueva generación de dispositivos de masaje de percusión diseñada para facilitar la recuperación muscular tanto de deportistas como de personas activas tras su actividad diaria.

Esta nueva gama de pistolas de masaje está formada por los modelos Hypervolt Go 3, Hypervolt 3 y Hypervolt 3 Pro, ya disponibles desde este martes 10 de marzo, desarrollados para adaptarse a distintos niveles de intensidad y necesidades de recuperación.

"La gama Hypervolt 3 representa la mejor tecnología de masaje de percusión que hemos desarrollado hasta ahora. Hemos tomado todo lo que hizo de la serie Hypervolt 2 uno de los productos más fiables en el ámbito del bienestar y la recuperación y lo hemos mejorado significativamente: más potencia, menos ruido y mayor autonomía de batería. La gama Hypervolt 3 ha sido diseñada para ofrecer la experiencia de una pistola de masaje de percusión premium de la forma más accesible posible", comentó Jim Huether, CEO de Hyperice.

Los dispositivos la línea Hypervolt 3 utilizan tecnología de masaje de percusión, que aplica pulsaciones rápidas y controladas sobre los músculos con el objetivo de ayudar a liberar tensión, reducir la rigidez, mejorar la movilidad, acelerar el calentamiento y recuperarse más rápido después de la actividad.

La nueva gama introduce varias mejoras respecto a generaciones anteriores, ya que los modelos incorporan cabezales rediseñados y un 33 por ciento más grandes, que permiten trabajar una mayor superficie muscular durante cada sesión.

Además, los modelos Hypervolt 3 y Hypervolt 3 Pro incluyen un cabezal térmico rediseñado, que combina tres niveles de terapia de calor, entre 42,8 y 48,9 °C, con masaje de percusión.

MODELOS PARA DIFERENTES NECESIDADES

El Hypervolt Go 3 es el modelo más compacto de la gama, pensado para quienes buscan una solución ligera y portátil que les permita aliviar la tensión muscular en cualquier momento del día.

Con un peso de menos de un kilo y un mango ergonómico inclinado, ofrece cinco velocidades de percusión y cuatro horas de autonomía gracias a su carga mediante USB-C, además de conectividad vía Bluetooth con la aplicación de la marca. Impulsado por la tecnología QuietGlide, incluye dos cabezales rediseñados para proporcionar un alivio más preciso.

El Hypervolt 3 ofrece mayor potencia que su antecesor, el Hypervolt 2. Cuenta con cinco velocidades de precisión y un funcionamiento prácticamente silencioso. Un sensor de presión ayuda a ajustar la intensidad, mientras que la conectividad Bluetooth permite acceder a rutinas personalizadas de recuperación a través de la aplicación Hyperice.

El dispositivo pesa menos de un kilo e incluye cinco cabezales rediseñados, entre ellos el nuevo cabezal térmico, además de un estuche de transporte. La batería ofrece hasta cuatro horas de autonomía mediante un cargador que incluye diferentes enchufes internacionales.

Por su parte, el Hypervolt 3 Pro es el modelo más avanzado y está diseñado para atletas que entrenan con gran intensidad, fisioterapeutas y cualquier persona cuyo rendimiento dependa de una recuperación óptima. Con un peso de 1,1 kilos, incluye el nuevo cabezal térmico, un estuche de transporte premium y conectividad con la app para protocolos personalizados. El Hypervolt 3 Pro proporciona presión de masaje profundo a nivel terapéutico.

Los tres dispositivos introducen mejoras clave respecto a la generación anterior, Hypervolt 2: más velocidades de percusión, mayor autonomía de batería, funcionamiento más silencioso gracias a la tecnología patentada QuietGlide y cabezales completamente rediseñados que cubren una mayor superficie.

"Con la presentación del Hypervolt 3, se cumplen casi ocho años exactos desde que lanzamos el primer Hypervolt durante el All-Star de la NBA de 2018 en Los Ángeles. Muchas cosas han cambiado desde entonces, pero seguimos creyendo en desarrollar productos que ayuden a las personas apasionadas a las personas apasionadas a moverse mejor. Ya sea creando una nueva categoría de producto o evolucionando una línea existente dentro de nuestro ecosistema, nuestros valores no han cambiado: abordar cada idea con el máximo nivel de reflexión y cuidado en diseño y rendimiento. Con esa filosofía presentamos la gama Hypervolt 3", señaló Anthony Katz, fundador de Hyperice.