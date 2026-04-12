Ilia Topuria encabezará la velada de la UFC que se celebrará en la Casa Blanca por el 80º cumpleaños de Trump

Ilia Topuria y Donald Trump - AFP7/EUROPA PRESS

WASHINGTON, 12 Abr. (dpa/EP) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este domingo que se celebrará una pelea de la Ultimate Fighting Championship (UFC) en los terrenos de la Casa Blanca para conmemorar su 80º cumpleaños el 14 de junio, en la que estará el español Ilia Topuria, actual campeón mundial de peso ligero de la UFC.

Trump, aficionado a la UFC, hizo el anuncio en su red social Truth Social. Este año se cumple el 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos y los planes iniciales eran que la pelea tuviera lugar el 4 de julio, Día de la Independencia del país.

El sábado, Trump asistía a una pelea de la UFC en Miami junto a varios miembros de su familia y al secretario de Estado Marco Rubio cuando el vicepresidente JD Vance anunció, tras las negociaciones en Pakistán, que no había acuerdo entre Estados Unidos e Irán para detener la guerra.

La UFC es la mayor liga profesional de artes marciales mixtas (MMA), un deporte de combate muy popular especialmente en Estados Unidos que combina varias disciplinas. En sus duelos, los luchadores utilizan elementos y técnicas del boxeo, el kickboxing y la lucha libre. A diferencia de la lucha libre, los combates no están amañados.

Encabezando el cartel de la velada del 14 de junio, que también es el Día de la Bandera de Estados Unidos, estarán el español Ilia Topuria y el estadounidense Justin Gaethje en el campeonato de peso ligero, y el brasileño Alex Pereira y el francés Ciryl Gane en el campeonato interino de peso pesado.