Ilia Topuria no peleará en el primer trimestre de 2026

Archivo - El actual campeón mundial del peso ligero de la UFC, Ilia Topuria, durante un evento. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El luchador hispano-georgiano Ilia Topuria ha anunciado que "no" peleará "en el primer trimestre" de 2026 debido a que está atravesando "un momento difícil" en su "vida personal" y que pretende centrarse en su familia, así como en "resolver esta situación lo antes posible".

"No pelearé en el primer trimestre del año que viene. Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal. Quiero centrarme en mis hijos y resolver esta situación lo antes posible", dijo Topuria este jueves en su cuenta de la red social X.

"No quiero retrasar la división. La UFC organizará los enfrentamientos necesarios y, en cuanto se resuelva el asunto, les informaré de que estoy listo para mi regreso", concluyó el breve mensaje de Topuria.