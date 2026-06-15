Ilia Topuria: "Volveré más fuerte, más sabio y mucho más peligroso"

Justin Gaethje golpea a Ilia Topuria durante su combate por el cinturón mundial del peso ligero de la UFC disputado en la Casa Blanca - Louis Grasse / Zuma Press / Europa Press / Contact

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El luchador hispano-georgiano Ilia Topuria felicitó al estadounidense Justin Gaethje por su victoria "sin excusas" de la noche del domingo en la velada de la UFC celebrada en la Casa Blanca, en Washington, y que le costó el cinturón mundial del peso ligero de las artes marciales mixtas, pero prometió que tendrán "revancha" y que volverá "más fuerte, más sabio y más peligroso".

"Justin, felicidades. Dijiste que dejarías tu marca en mi rostro y lo hiciste. Me quitaste la vista del ojo derecho en el primer asalto, y al final del segundo, también la del izquierdo", apuntó Topuria en su cuenta oficial de 'Instagram'.

El luchador fue claro al aceptar la derrota "sin excusas". "Tuve uno de los mejores campamentos de mi vida. Llegué en plena forma, preparado y listo. Anoche fue tu noche, así es este deporte", subrayó el hispano-georgiano, que acabó con el rostro ensangrentado.

"La gloria y el dolor van de la mano. Me recuperaré. Descansaré. Y volveré más fuerte, más sabio y mucho más peligroso. Y créeme, esta historia entre nosotros está lejos de terminar. Tendremos nuestra revancha", sentenció Topuria.