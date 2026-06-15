La UFC desvela que Topuria está en el hospital y podría tener "una fractura en el orbital"

El luchador de artes marciales mixtas hispano-georgiano Ilia Topuria,en el UFC Freedom 250 en la Casa Blanca. - Louis Grasse / Zuma Press / Europa Press / Contact

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, adelantó que el luchador de artes marciales mixtas hispano-georgiano Ilia Topuria se encuentra ingresado en el hospital y podría haber sufrido "una fractura en el hueso orbital" en la derrota ante el estadounidense Justin Gaethje.

"Ilia (Topuria) está en el hospital, está hecho polvo. No soy médico, pero parecía que tuviera una fractura en el hueso orbital. Mis planes para él es que vaya a casa, descanse, se tome su tiempo y se recupere. Hoy fue una noche dura para él, solo quiero que se vaya casa y se cure", se pronunció White en la rueda de prensa posterior a la velada en la Casa Blanca.

Topuria perdió el título del peso ligero de la UFC al perder tras el cuarto asalto contra Gaethje en una velada organizada en los jardines de la Casa Blanca en Washington D.C. (Estados Unidos), que recibió el nombre de UFC Freedom 250.

'El Matador', doble campeón de la promotora, llegaba a este combate invicto como profesional (17-0), con la confianza que le caracteriza en sus virtudes y con el aval de sus grandes resultados sobre el octágono, pero Gaethje lució mayor aplomo y entereza en los momentos difíciles.

En el primer asalto, Topuria salió avanzado para dejar escaso margen al juego de piernas de Gaethje, pero sufrió un corte en su ojo derecho tras un 'uppercut' de su rival, quien luego le endosó un potente golpe de derecha y dominó hasta el último de los cinco minutos, cuando un tiroteo de puñetazos dio paso a ataques bajos del hispano-georgiano.

Topuria castigó la línea de flotación, sobre todo la zona del hígado, del luchador de Denver. Y en el siguiente asalto se repitió estrategia, con la que 'El Matador' intentó hacerle un mataleón a minuto y medio de consumirse el reloj, pero no remató la jugada durante ese intercambio de agarres y más agarres en el suelo, y 'The Highlight' recuperó resuello.

A partir del tercer asalto, Gaethje mejoró y la visión del luchador hispano-georgiano, que podría haber sufrido una fractura en la cuenca del ojo, era cada vez peor, acusándolo tras encajar un golpe de zurda y poco después un 1-2 con topetazos de diestra-zurda. En el suelo tampoco pudo finalizar el combate el de Denver, si bien ya en el cuarto asalto tuvo la iniciativa y castigó los costados de un Topuria perdedor.