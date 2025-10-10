Indonesia veta a los gimnastas israelíes en el Mundial de Gimnasia Artística en Yakarta

Archivo - El gimnasta israelí Artem Dolgopyat, medalla de oro en el Europeo de Gimnasia Artística 2022. - Laurent Lairys / DPPI / AFP7 / Europa Press

YAKARTA (INDONESIA), 10 Oct. (dpa/EP) -

Indonesia no expedirá visados a los gimnastas israelíes para los Campeonatos del Mundo de Gimnasia Artística en Yakarta que se celebra del 19 al 25 de octubre, después de que el país condenara en la ONU "enérgicamente los continuos actos de crueldad y brutalidad de Israel, especialmente en Gaza".

El ministro de Derecho, Derechos Humanos e Inmigración, Yusril Ihza Mahendra, dijo que la decisión se tomó de acuerdo con la directiva del presidente Prabowo Subianto y refleja la política de Indonesia de rechazar el contacto oficial con Israel hasta que reconozca un Estado palestino independiente.

La medida "es coherente con el reciente discurso del presidente Prabowo en Naciones Unidas, en el que condenó enérgicamente los continuos actos de crueldad y brutalidad de Israel, especialmente en Gaza", afirmó Yusril.

Indonesia, la nación de mayoría musulmana más poblada del mundo, no mantiene relaciones diplomáticas con Israel y es firme partidaria de la creación de un Estado palestino. El país se ha negado en repetidas ocasiones a acoger a atletas israelíes en competiciones internacionales, alegando solidaridad con la causa palestina.

Ita Yuliati Irawan, presidenta de la Federación Indonesia de Gimnasia, declaró que la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) había expresado su apoyo a esta decisión. "La FIG ha declarado oficialmente esta mañana por teléfono que apoya la decisión tomada por el gobierno indonesio", declaró en una rueda de prensa.

Seis gimnastas israelíes -Eyal Indig, Artem Dolgopyat, Ron Pyatov, Lihie Raz, Roni Shamay y Yali Shoshani- se habían clasificado para la competición de Yakarta, según la federación indonesia, y no competirán finalmente en el Mundial.