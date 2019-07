La Infanta Doña Elena vence con el 'Erica' la primera prueba del Trofeo Almirante Rodríguez Toubes

Publicado 13/07/2019 21:29:19 CET

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 'Erica', patroneado en esta ocasión por la Infanta Doña Elena, logró la victoria este sábado en la primera jornada del Trofeo Almirante Rodríguez Toubes, prueba encuadrada en los actos del V Centenario de la 1ª Vuelta al Mundo, en la división de Clásicos.

El inicio fue ya espectacular en Sanxenxo con el Juan Sebastián Elcano fondeado delante de la playa de Silgar, ejerciendo de barco visor del Comité de Regatas, para dar la salida de la flota hacia la baliza de desmarque, situada en las inmediaciones de Portonovo, por el interior de la ría de Pontevedra para finalizar en la isla de Tambo, frente a la Escuela Naval Militar de Marín.

Los primeros compases del recorrido costero de cinco millas entre Sanxenxo y Marín fueron decisivos. La flota, que optó inicialmente por situarse en el centro de la ría, vio como a medida que avanzaban hacia Marín el 'Bribon 500', patroneado por el S.M. el Rey Juan Carlos, intentaba recuperarse de una discreta salida con una aproximación más a tierra.

Sin embargo, el 'Erica' de la Infanta Doña Elena dejó claras cuáles eran sus intenciones en esta primera prueba desde las primeras millas, logrando la victoria por delante de 'Ian', de Ricardo Frade, el 'Bribon 500'.

En la categoría Open, el barco suizo 'Sophie' de Hugo Estenbeck no cedió ni un metro en su liderato ante el duelo con el barco portugués 'Seljm' de Patrick Monteiro de Barros, mientras que el 'Maybe' de Eugenio Galdón mantuvo su batalla particular con el 'Stella' de Violeta Álvarez, que pese a salir de Sanxenxo entre los primeros puestos tuvo que conformase la cuarta posición en Marín.

Este domingo se disputará la segunda regata del Trofeo Almirante Rodríguez Toubes entre Marín y Sanxenxo, que será también la encargada de definir la clasificación final de la primera prueba del Challenge Nao Victoria, que engloba a todas las pruebas de la clase 6 Metros entre 2019 y 2021 con la realización del Campeonato de Europa y del Mundo en Sanxenxo.