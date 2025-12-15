Íñigo Llopis y Beatriz Lérida vencen en Oviedo en la última jornada de la Liga AXA de Natación Paralímpica - COMITÉ PARALÍMPICO ESPAÑOL

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los nadadores Íñigo Llopis y Beatriz Lérida se impusieron este fin de semana en la última jornada de la Liga AXA de Natación Paralímpica 2025, que se celebró en Oviedo y en la que participaron más de 150 deportistas de 26 clubes participantes.

El campeón paralímpico en París 2024 Íñigo Llopis (Konporta KE) se impuso en la categoría masculina con los 816 puntos que le proporcionó su resultado en la prueba de 400 metros libre (4'37"94). El donostiarra con discapacidad física (clase S8) también se llevó el triunfo en los 100 metros libre (1'01"64). Marco Ozaeta (CN Pozuelo) y Pedro Fernández (FEDC), con 701 y 677 puntos respectivamente, completaron el podio.

Por su parte, Beatriz Lérida (CN Valdepeñas) repitió la victoria lograda en la etapa de Cádiz con un total de 753 puntos. La nadadora de 20 años, que venció en 100 espalda (1'14"14) y 200 estilos (2'52"41), fue diploma paralímpico en los Juegos de París y este año se ha proclamado campeona del mundo en el relevo 4x100 estilos mixto. La guipuzcoana Nahia Zudaire, de Konporta KE, fue segunda con 730 puntos y la barcelonesa Marian Polo, del CE Mediterrani, tercera con 694.

Por otro lado, en la piscina ovetense del Parque del Oeste se batieron dos plusmarcas nacionales a manos de nadadores con parálisis cerebral: el vasco Mikel Erdozáin (Erandio Baitan) rebajó el de los 100 libre S2 hasta los 2'59"28, mientras que la andaluza Aitana Estrada (Nadagades) lo hizo en los 100 braza S6 (1'51"51).

Tras las seis jornadas de 2025 en Barcelona, Palma, Valladolid, Torrevieja (Alicante, Cádiz y Oviedo, los nombres de los vencedores de la clasificación general se desvelarán el próximo 15 de enero durante el acto de entrega de trofeos que servirá además para presentar la nueva temporada, compuesta otra vez por siete etapas.

La competición, patrocinada por la Fundación AXA con la colaboración del Comité Paralímpico Español (CPE), está organizada por las cuatro federaciones españolas de deportes para personas con discapacidad: Federación Española de Deportes para Ciegos (FEDC), de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF,) de Deportes para personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI), y de Deportes de personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido (FEDPC).