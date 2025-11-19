Iris Tió, Dennis González, los hermanos Márquez y Leo Messi, premiados en la VIII Gala Valores de Deporte

Archivo - Iris Tió y Dennis González, en un podio mundialista. - Luo Yuan / Xinhua News / ContactoPhoto - Archivo

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los nadadores de artística Iris Tió y Dennis González, el arquero Andrés Temiño, los pilotos Marc y Álex Márquez, la exwaterpolista Jennifer Pareja, el alpinista Carlos Soria, el entrenador de fútbol Roberto Martínez, el futbolista Lionel Messi y la atleta María Pérez han protagonizado la VIII edición de la Gala Valores del Deporte, organizada en Madrid por el diario 'Sport'.

En la sede del Comité Olímpico Español (COE), este miércoles por el Auditorio Alfredo Goyeneche desfilaron figuras del panorama nacional con la estela de su exitoso 2025. El Premio Valores Femenina fue para Iris Tió, ganadora de seis medallas (tres oros y tres bronces) en el pasado Campeonato del Mundo de natación disputado en Singapur.

El Premio Valores Masculino fue para su compañero de selección Dennis González, ganador en ese mismo Mundial de cinco medallas (un oro, dos platas y dos bronces). El Premio Valores Proyección lo recibió Andrés Temiño, proclamado recientemente doble campeón del mundo en tiro con arco.

El Premio Valores 2025 fue para los hermanos Marc y Álex Márquez, flamantes campeón y subcampeón del mundo --respectivamente-- de MotoGP. Además, el Premio Valores Superación fue para Jennifer Pareja, exjugadora de waterpolo que resolvió su miedo a volver a nadar tras varios episodios de ansiedad a raíz de su retirada como profesional.

El Premio Valores Resiliencia Deportiva se otorgó a Carlos Soria, recién convertido a sus 86 años en la persona de mayor edad en coronar una cumbre de más de 8.000 metros. Luego Roberto Martínez, seleccionador masculino de Portugal, recogió el Premio Valores Trayectoria y deseó conquistar el Mundial del próximo verano como apogeo para su carrera.

La sorpresa de la gala llegó con el Premio Valores de la Afición, entregado al argentino Leo Messi en Estados Unidos y entrevistado por su presumible regreso a Barcelona cuando se retire en el Inter Miami. Y por último, el Premio Valores Extraordinario se otorgó a la marchadora María Pérez, autora de un doble doblete de oro en Mundiales de atletismo.