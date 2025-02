Isabel García Sanz deja la Federación de Salvamento y Socorrismo y carga contra el CSD y su gestión

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Isabel García dimitió este jueves de su cargo de presidenta de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS) en el que llevaba 20 años y lo hizo con una fuerte crítica al Consejo Superior de Deportes (CSD) y contra una "gestión política del deporte en España que se ha instalado en el 'trumpismo', la mentira, el bulo y la desinformación".

En una extensa carta, García achaca su adiós a "la falta de respeto y la situación de bloqueo de la gestión" promovida por el CSD y que le ha llevado a no presentarse a la reelección después de que "nadie" hiciese nada tras haber solicitado a José Manuel Rodríguez Uribes y Alejandro Blanco, presidentes del Consejo y el COE, y a la ministra de Educación, FP y Deportes, Pilar Alegría, el apoyo de "la participación de la selección española en el Campeonato de Europa Júnior por Naciones" de junio de 2024.

"Lo mismo me equivoqué y les enseñé la vía para librarse de la única presidenta de una federación deportiva española que tiene en la Audiencia Nacional al CSD o que ha denunciado las irregularidades que se producen a la hora de tramitar sus millonarias subvenciones", advierte García.

La expresidenta ve "lejos las palabras de la ministra de no dejar a nadie atrás, de tener el deporte español como bandera de igualdad o el apoyo al empoderamiento de la mujer y a todos los deportistas que contribuyen a engrandecer la marca de país", y deja claro que lo vivido "es el mejor ejemplo de que la gestión política del deporte en España se ha instalado en el 'trumpismo', la mentira, el bulo y la desinformación".

"Salvamento y Socorrismo no es la única víctima, lo son todas las federaciones no olímpicas o paralímpicas o aquellas que el Gobierno no considera mediáticas, o, simplemente se les cruce en el camino de sus intereses, no siempre en pos del bien público", añade Isabel García, que recuerda que su federación está "en el nivel más bajo de subvención ordinaria" por parte de un CSD que habla "a bombo y platillo de una inversión récord en deporte".

"Es cierto, 375 millones en la actualidad frente a 143 de 2014. Lo que obvia el Gobierno es dónde va ese dinero, a quien se lo da. Hay federaciones o, incluso, SAD que reciben en una única subvención no ya el triple que en todas a las que concurre nuestra Federación en todo el año, sino que casi lo mismo que todo nuestro presupuesto, que se ha triplicado en el mandato que ahora termina", remarca.

García también alude a una resolución de Rodríguez Uribes para "encorsetar a su carta la posibilidad de obtener subvenciones de este organismo". "Salvamento y Socorrismo, en un ejercicio de responsabilidad, ha recurrido que no solo atenta a la leyes, sino también vulnera de manera flagrante varios preceptos de la Constitución", apunta.

La expresidenta acusa también al subdirector General de Alto Rendimiento del CSD, Aitor Canibe, de "esparcir una noticia falsa con un fin espurio" al decir en una reunión de presidentes de federaciones deportivas españolas celebrada en el COE que "la subvención ordinaria de las 65 federaciones no se abonaba porque Salvamento y Socorrismo había presentado alegaciones, algo que cayó por su propio peso cuando pasó el tiempo y seguían sin pagar". "Lo que no sabemos es si fue porque no tenían dinero o porque el funcionamiento del CSD. En todo caso, una cuestión de su incompetencia. Y de maldad", subraya.

"Este mismo personaje fue el que nos transmitió el 21 de mayo de 2024, cuando anuncié que me iba si la selección júnior no acudía al Europeo, que no nos preocupásemos, que generásemos un gasto para el que no teníamos partida y que ya lo solventaría el CSD a través de una línea de subvención específica para estos casos. Otra mentira", se queja.

Para Isabel García, "el camino que ha emprendido el CSD" está destinado a "la desaparición del mundo federado" o, "al menos", para hacer desaparecer "las federaciones que no sirven a sus objetivos políticos, en el sentido más ruin del término", una "penosa realidad, avalada por la más alta responsable política del deporte, la ministra Pilar Alegría" y que supone "una visión distinta" a la de 2005 donde el por entonces máximo responsable del CSD, Jaime Lissavetzki.

Este apostó entonces por "un modo de entender el deporte, y la política, muy lejos de la situación actual, donde la política no es política y los intereses privados priman sobre el bien común y el deporte español no es para las 65 federaciones, sino solo para unas pocas elegidas, que deben ser los únicos dignos de representar internacionalmente a España".

NO HAN LLEGADO LAS AYUDAS A LOS CLUBES AFECTADOS POR LA DANA

La dirigente avisa que las medallas de sus deportistas tienen el mismo valor para España que los del resto, pero que "no debe serlo para quien ha destinado 17 millones de euros a un programa que excluye a las federaciones no olímpicas o consideradas no mediáticas y 6,5 n una protección social en el fútbol femenino y aficionado, lo que dicho en román paladino es pagar a los clubes las cuotas empresariales de la Seguridad Social de sus deportistas y técnicos".

"La falacia y la hipocresía institucional nos ha llevado a situaciones tan malévolas como impedir por parte del CSD que la Federación apruebe ayudas a nuestros tres clubes afectados por la dana del 29 de octubre pasado en Valencia, tan fraude político como el que aún no se sepa nada de los dos millones prometidos en subvenciones para el deporte dañado por el desastre de la Comunidad Valenciana, no solo por Rodríguez Uribes sino también por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez", prosigue García.

Por otro lado, García, que llevaba 20 años al frente de la RFESS, se marcha "orgullosa de haber liderado un proyecto de profunda transformación del salvamento y socorrismo federado español", algo que ha sido su "prioridad vital durante 35 años" y de cara a "construir un proyecto de expansión, proyección y de futuro que ha posibilitado crecer y consolidarse un deporte que en 2004 estaba condenado a desaparecer por el poco honorable uso de los recursos" previo a su llegada a la presidencia.

La directiva recordó que se encontró una federación "ahogada por las deudas encubiertas en una contabilidad ficticia, marcada por la violencia y la agresividad en las competiciones, la desestructuración de la selecciones, la desigualdad entre deportistas y clubes, a los que se les aplicaban derechos y obligaciones según la afinidad, o la ausencia de juego limpio".

"20 años después, gracias a las personas que me han acompañado y a mucho sacrificio, se ha erradicado todo eso y se ha logrado que quede no solo como un lejano recuerdo amargo de la historia de nuestro deporte, sino que, hoy día, el salvamento y socorrismo es mucho más potente y conocido y disponemos de una Federación que tiene el respeto y el reconocimiento social", subrayó.

Finalmente, expresa su "más sincero agradecimiento a quiénes en el ámbito de las federaciones deportivas españolas, a pesar de esas circunstancias" le han apoyado "públicamente". "En un mundo en el que la hipocresía campa a sus anchas, aún quedan personas con palabra y yo di la mía a todos los que podían haber hecho algo, y no lo hicieron, por evitar la decisión que hoy hago ejecutiva", zanja.