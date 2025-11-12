Isabell Werth, ocho veces campeona olímpica, se tomará un descanso de la hípica por la muerte de su pareja

BERLÍN 12 Nov. (dpa/EP) -

La deportista alemana Isabell Werth, campeona olímpica de doma clásica en ocho ocasiones, se tomará un descanso de la competición tras la muerte de su pareja, Wolfgang Urban, que falleció a principios del mes de octubre a la edad de 80 años.

Según explicó Monica Theodorescu, entrenadora del equipo alemán, la jinete de 56 años "se va a tomar un tiempo" porque "de momento, no quiere montar en público". Werth tenía previsto competir este fin de semana en el mayor concurso hípico cubierto de Alemania, en Stuttgart. Sin embargo, tras este parón, su próximo objetivo es la competición bajo techo de Fráncfort, también en Alemania, en diciembre.

Wolfgang Urban, con quien Werth tenía un hijo, falleció a principios de octubre a la edad de 80 años. Era directivo del sector minorista y trabajó como consejero delegado del grupo minorista alemán 'KarstadtQuelle AG' entre 2000 y 2004.