Isidre Esteve: "Lo más importante ahora es pasar página"

Txema Villalobos e Isidre Esteve (Repsol Toyota) a su llegada a Barcelona tras no poder completar el Rally Dakar 2026 - MEDIAGÉ COMUNICACIÓ

BARCELONA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Isidre Esteve y Txema Villalobos (Repsol Toyota Rally Team) ya se encuentran en casa después de tener que poner fin por un accidente en la sexta etapa a su participación en el Rally Dakar 2026, tras aterrizar esta noche en el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat procedentes de Yanbu (Arabia Saudí), una vez recibido el visto bueno de los servicios médicos para emprender el viaje de regreso.

"Cuando abandonas es difícil sacar lecturas positivas, porque lo que quieres es estar en carrera, pero la competición es así. Lo más importante ahora es pasar página, recuperarnos físicamente y ponernos a trabajar en lo que viene", reflexionó Isidre Esteve, que centra ahora sus esfuerzos en la recuperación y en analizar lo aprendido durante el Dakar, a su llegada a Barcelona.

La dupla catalana del equipo Repsol Toyota abandonó la prueba después del accidente sufrido en la sexta etapa del rally más duro del mundo, en el que, además de los daños en el vehículo, Esteve padeció una fisura en el esternón y Villalobos un latigazo cervical, lo que obligó a ambos a permanecer varios días en Arabia Saudí por recomendación médica antes de poder volar de vuelta a España.

A su llegada a casa, el piloto de Oliana (Lleida) explicó que están "cansados" pero "bien". "Hemos tenido que esperar unos días para volar por precaución médica tras el fuerte impacto pectoral y por la desaceleración que sufrimos, pero en casa siempre se está mejor. Ahora toca descansar", explicó.

El Dakar 2026 ha supuesto la 21ª participación de Isidre Esteve en la prueba, la 11ª al volante de un coche, en una edición en la que el equipo había comenzado a mostrar una progresión clara pese a las dificultades iniciales. Antes del accidente, habían alcanzado la 21ª posición en la quinta etapa, reflejo del buen rendimiento del Toyota DKR GR Hilux impulsado por el combustible renovable desarrollado por el Repsol Technology Lab.

Sobre el futuro, el piloto apoyado por Repsol, TOYOTA GAZOO Racing España, MGS Seguros y KH-7 subrayó que "todavía es demasiado pronto para definir qué haremos". "En las próximas semanas nos reuniremos con el equipo para planificar el proyecto deportivo, ver qué es posible hacer y qué es lo que más nos motiva. Ahora toca resetear y valorar todo lo aprendido", concluyó.