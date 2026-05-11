Iván García se cuelga la plata en el estreno del Europeo de taekwondo - COE

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El español Iván García se ha colgado la plata este lunes en la primera jornada del Campeonato de Europa de taekwondo, que se disputa en Múnich (Alemania) hasta el jueves, después de caer en la final de +87 kilos, que tuvo que abandonar por lesión en el segundo asalto, ante el británico Caden Cunningham.

El gallego, de 28 años y que se perdió los Juegos Olímpicos de París por una rotura de menisco, revalida el subcampeonato europeo de la categoría después de sumar dos platas en las ediciones anteriores -2022 y 2024-, y de conquistar un bronce en 2021. Un palmarés en el que también figura la plata del Mundial de 2022.

Igual que en las finales de 2022 y 2024, Cunningham evitó que el de Marín pudiese llevarse el ansiado oro. Esta vez, fue una lesión en el segundo asalto, tras perder al primero, la que lastró a García, que debutó con un triunfo ante el polaco Zbigniew Jablonski (2-0), antes de derrotar al macedonio Dejan Georgievski (2-0) en cuartos y al croata Ivan Sapina en semifinales (2-0).

En cuanto al resto de españoles, se despidieron todos en octavos de final de la cita alemana. Joan Jorquera, en -68 kilos, venció al albanés Gledis Buba (2-0) pero se despidió ante el húngaro Mark Levente Jozsa (1-2); Violeta Díaz, en -46 kilos, sucumbió ante la italiana Elisa Bertagnin (1-2); y Lena Moreno cayó en -67 kilos ante la italiana Giulia Maggiore (1-2). En parataekwondo, Rachid El Hayani, -58 kilos de la categoría K44, también se despidió en su estreno.