Jaël Bestué: "Si un examen de Medicina no sale como esperaba no me frustro tanto como en una competición"

Archivo - La atleta española Jaël Bestué, durante una competición. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La atleta española Jaël-Sakura Bestué reconoce que el atletismo es su "prioridad" a día de hoy por lo que como estudiante del quinto curso de Medicina no le frustra "tanto si un examen" no sale como esperaba como sí cuando le pasa "en una competición", aunque es precisamente ese compaginar estudios con la alta competición lo que le han hecho pasar unas "semanas duras previas" al Campeonato del Mundo de Pista Cubierta que arranca este viernes en Torun (Polonia).

"No te voy a mentir, estas semanas previas han sido duras porque después del Campeonato de España empezaba las prácticas de la universidad y no tenía cómo montármelo. Entonces hemos intentado priorizar mucho el descanso, para recuperar bien. Hemos metido entrenamientos muy buenos y la recuperación me ha costado un poco más", manifestó Bestué en una entrevista a Europa Press en la concentración de la selección que acudirá a este Mundial.

La velocista, que competirá en 60 metros, afronta esta cita con confianza ya que llega "bastante bien". "Este año estoy fuerte y hemos trabajado mucho técnicamente en el 60 m. Puedo salir confiada a sacar mi mejor versión y veremos", afirmó sin perder de vista su principal objetivo.

"Al final es pista cubierta y nuestro objetivo siempre es aire libre, el 200 m y el 100 m, que son las pruebas que pienso que domino más. Pero es verdad que dentro de la temporada 'short track' creo que sí que llego en buena forma", argumentó la catalana, que no esconde que la puesta a punto ha sido "muy dura".

Bestué, además de dedicarse a la alta competición en atletismo, también se encuentra cursando el Grado en Medicina que le aporta "la constancia y confianza" en sí misma. "Estoy en quinto de carrera empezando ya con las prácticas", indicó. Precisamente esa primera toma de contacto con los pacientes es lo que más le está costando compaginar. "Cuando hay un campeonato de tal magnitud y se te junta con prácticas, es complicado; sobre todo por los entrenamientos y el descanso", añadió.

"Es todo un experimento e igualmente pienso que estoy bien porque en algunos entrenos he demostrado que estoy muy bien, así que vamos a salir a darlo todo", insiste la española, sin querer pensar, "de momento", en el MIR. "Mi objetivo era sacarme la carrera y luego buscar otras alternativas o posponer el MIR, como han hecho algunos otros atletas", puntualizó.

Y es que en ese sentido, Bestué confiesa que su "prioridad es el atletismo". "Le doy mucha más importancia. En los estudios, si un examen no me va como esperaba, tampoco me frustro tantísimo como si una competición no me va como espero", admitió.

Por ello, a este Mundial llega buscando ser "competitiva" para poder estar en sus marcas y ver hasta dónde puede "llegar en la clasificación". "Quiero ser realista. Es un Mundial de 60 m en el que creo que la que va número 10 tiene 7.09, o sea que yo creo que se va a entrar en la final con siete con cero y algo", incidió la catalana que tiene su mejor marca en los 7.18 que logró el pasado mes de enero.

"Hay que llegar con buen tono muscular, poder aplicar bien la fuerza y técnicamente correr bien, porque en 60 metros a la mínima que haces algo diferente, se te va mucho y se te va a una décima. Entonces creo que salir también con mucha confianza, confiar en concentrarme bien para la salida", subrayó sin todavía pensar en los nervios antes de la carrera. "Me intento centrar mucho en ejecutar la tarea y en borrar un poco de alrededor todo. Hay veces que te encuentras muy cómoda y hay veces que te pones más nervioso por X", aseguró.

Finalmente, Jaël Bestué agradece el apoyo que la afición española le brinda en cada campeonato porque gracias a ellos se "da vida a este deporte". "En estos Mundiales espero dar lo máximo y que disfruten todos. Noto mucho apoyo, pero también veo que tengo unos compañeros que pueden hacerlo igual que yo o mejor. Siento que somos un grupo fuerte", concluyó.