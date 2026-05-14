Jairo Agenjo se proclama campeón de Europa de taekwondo en -54 kg

Jairo Agenjo, durante una competición. - RFETAEKWONDO

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El español Jairo Agenjo ha conquistado este jueves la medalla de oro en la categoría de -54 kg durante el Campeonato de Europa de taekwondo a nivel absoluto, que se está disputando en Múnich (Alemania), tras ganar en la final por 2-0 (14-7 y 19-7) al italiano Gaetano Cirivello.

En su camino hacia ese combate definitivo por la corona de campeón, el joven Agenjo había derrotado antes al taekwondista estonio Fayez Hanafy en los octavos de final, al turco Kaan Yelaldi en los cuartos de final y al griego Aristeidis Nikolaos Psarros en las semifinales.

El metal dorado de Agenjo fue el quinto para la delegación española en este Europeo, sumándose a las platas de Sergio Troitiño en -87 kilos, de Iván García en +87 kilos y de Elsa Secanell en -62 kilos, y al bronce de Joel Martín en -63 kilos de la disciplina K44 en el parataekwondo.