Javi Rodríguez: "Vengo como entrenador, no como aficionado, aunque nunca he dejado de serlo"

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nuevo entrenador del Barça de fútbol sala, Javi Rodríguez, confió en devolver al cuadro azulgrana al lugar "que merece" y se mostró ilusionado con su etapa al frente del equipo donde triunfó como jugador, contento por lo visto hasta ahora en los entrenamientos, donde la directiva ve ya su "carácter".

"Estoy feliz, contento e ilusionado por la oportunidad de liderar un proyecto tan motivador en el mejor club y equipo del mundo. Hoy, al entrar y ver el parqué, me he emocionado. Vengo como entrenador, no como aficionado, aunque nunca he dejado de serlo", confesó este viernes sobre su regreso al Palau Blaugrana.

Rodríguez firmó su contrato hasta 2027 tras haber pasado los últimos ocho meses en el Futsal Veszprém, con quien conquistó la liga húngara. A sus 51 años, el técnico de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) vivirá su tercera experiencia en un banquillo español tras haber sido entrenador del Industrias Santa Coloma (2019-2022) y de ElPozo Murcia (2022-2024).

El acto de firma, celebrado junto al directivo responsable de la sección, Aureli Mas, marcó el inicio oficial de su etapa, aunque el excapitán del Barça ya estaba a cargo de la pretemporada. Antes de que Javi Rodríguez tomara la palabra, Aureli Mas confió en que el Palau recuperará su chispa. "Con él el equipo recupera liderazgo y carácter. Estoy seguro de que será un entrenador que nos hará disfrutar", afirmó el directo azulgrana.

Por su parte, el que fuera jugador del Barça entre 2006 y 2012 apuntó que espera que su etapa en el banquillo sea "igual de buena que la de jugador" y que el Barça "vuelva al lugar que se merece". "Si no trabajamos y nos esforzamos más, será difícil conseguir los objetivos. Hay ser conscientes de dónde estamos y a quién representamos", afirmó.

"Como se entrena, se debe jugar. Solo llevamos una semana, pero estamos muy contentos. Esta actitud debe mantenerse durante los 10 meses de competición", añadió un Javi Rodríguez que ilusiona en el Palau como sustituto de Tino Pérez, quien acabó el pasado curso sin lograr ningún título.