Javier García finaliza sexto del mundo en skiff PR1 paralímpico

El remero español Javier García durante el Mundial de Remo 2026 - BALIN CZUCZ

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alicantino Javier García tuvo la actuación más destacada de la delegación española este sábado en el Campeonato del Mundo de Remo que se está celebrando en Amsterdam (Países Bajos) al terminar en la sexta posición de la prueba de skiff PR1 paralímpico

García, séptimo en el Europeo de Italia de hace unas semanas, se colocó sexto al paso del primer 500 y terminó la prueba con un tiempo de 9:46.55, pagando quizá su esfuerzo del viernes para alcanzar esta Final A que fue dominada por el británico Benjamin Pritchard (8:50.46).

Por otro lado, el remo nacional tendrá este domingo otra opción de sumar una medalla en este Mundial gracias al doble scull mixto de los gallegos Iria Jarama y Caetano Horta, que se clasificaron para las semifinales con el cuarto mejor registro.

Además, en la Final B del cuatro scull masculino formado por Igor Teixidor, Jordi Jofre, Manel Balastegui y Gonzalo García terminó en la undécima posición total al finalizar quinto, sin poder así mejorar la octava posición del pasado año en el Mundial de China. Aleix García, en skiff, terminó en la vigesimoprimera posición final.

Prensa y Relaciones con Medios

Manuel G. Agüero // +34 661 77 84 11

Comunicación Digital

Felipe Moreno // +34 610 06 04 96

Federación Española de Remo

comunicacion@federemo.org I www.federemo.org

Síguenos en Facebook I X I Instagram I YouTube

4 archivos adjuntos * Analizados por Gmail