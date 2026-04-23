Javier González finaliza duodécimo en 88 kilos del Europeo de Halterofilia

Javier González durante el Europeo de Halterofilia 2026 - PABLO MORENO/RFEH

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Javier González Ayuso cerró este jueves la participación de la selección española en el Campeonato de Europa Absoluto de Halterofilia que se está celebrando en Batumi (Georgia) sin poder estar cerca de los mejores en la categoría de 88 kilos.

Según informó la Federación Española en nota de prensa, el levantador de 33 años firmó 148 kilos en arrancada y 187 en dos tiempos para acabar el duodécimo en total olímpico con 235 kilos, mientras que fue décimo en dos tiempos y decimotercero en arrancada.

"Después del Mundial, en el que entrené por encima de mis posibilidades, he aprendido la lección y llego en mejor forma. Haber sido capaz de remontar una situación complicada a nivel mental me hace quedarme con lo positivo. Quiero que se vea el trabajo, el compromiso conmigo mismo y disfrutar en la tarima", señaló González.