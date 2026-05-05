El exmarchador ecuatoriano Jefferson Pérez será homenajeado en el V GPI Madrid Marcha el 31 de mayo. - GPI MADRID MARCHA

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El exmarchador ecuatoriano Jefferson Pérez, triple campeón del mundo y campeón olímpico en los Juegos de Atlanta'96, será homenajeado en la quinta edición del Gran Premio Internacional Madrid Marcha, la prueba que reunirá el próximo 31 de mayo sobre 10 kilómetros a la élite mundial de la disciplina en un circuito por la Gran Vía de la capital de España.

El Gran Premio Internacional Madrid Marcha regresa al corazón de la capital con la vocación de consolidarse como referencia internacional y proyectar desde Madrid la excelencia de una disciplina olímpica que es ya patrimonio del deporte español.

Con el apoyo de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid, el GPI Madrid Marcha, prueba de categoría de Oro por World Athletics e impulsada por el marchador Diego García Carrera, arrancará con la marcha de cantera y de base como antesala de la prueba reina de una edición que repartirá más de 20.000 euros en premios.

El doble medallista europeo, diploma olímpico y recientemente medalla de plata en la Copa del Mundo celebrada en Brasilia, Diego García Carrera es el director deportivo de una prueba en la que trata de reunir a los mejores especialistas del mundo en cada edición.

"Poder contar con Jefferson Pérez en Madrid es algo extraordinario. Estamos hablando de uno de los grandes referentes de la marcha mundial, un campeón que ha marcado una época y que sigue siendo un ídolo para la comunidad ecuatoriana y para cualquier buen aficionado al atletismo. Su presencia va a tener, sin duda, un impacto muy especial, porque estamos convencidos de que los ecuatorianos residentes en Madrid le van a arropar como merece", comentó García Carrera.

La gran novedad de esta V edición será el homenaje a Jefferson Pérez, oro en Atlanta'96 y tres veces consecutivas campeón del mundo (2003, 2005 y 2007) y que será nombrado Embajador de Madrid Marcha para América Latina, una figura de nueva creación destinada a reforzar la proyección internacional de la prueba y a tender puentes con una región que ha tenido un peso decisivo en la historia reciente de la marcha atlética.

Su nombramiento subraya la vocación iberoamericana del proyecto y consolida a Madrid como punto de encuentro de la mejor marcha mundial.

La marcha atlética es la modalidad que más éxitos ha proporcionado al atletismo español, con más de medio centenar de medallas en Juegos Olímpicos, Campeonatos del Mundo y Europeos. Este legado ha sido construido por referentes como María Pérez, Álvaro Martín, Jesús Ángel García Bragado, Valentí Massana, Daniel Plaza, Miguel Ángel López, Juan Manuel Molina, Beatriz Pascual o María Vasco, entre otros.