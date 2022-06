Jessica Vall se despide del Mundial sin premio

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La nadadora española Jessica Vall dijo adiós este viernes al Mundial de Budapest (Hungría), el quinto consecutivo que disputa, después de no clasificarse para las semifinales de los 50 braza, mientras que Hugo González tampoco pudo lograr el premio en los 50 espalda a falta de una prueba para cerrar su participación.

Jessica Vall, que no ha faltado a un Mundial desde Barcelona 2013, no superó las eliminatorias del 50 braza. La catalana estableció un registro de 31.92 y obtuvo la vigésimo séptima mejor marca en una prueba que domina como ya demostró en el pasado Open de Torremolinos.

Al margen de su marcas y resultados, Vall aseguró haber disfrutado este viernes en Hungría. "Hoy he disfrutado todo mi día, que era el principal objetivo que tenía", reconoció la nadadora de 33 años, en declaraciones a la Real Federación Española de Natación (RFEN).

"Lo cierto es que estos días no había conseguido hacerlo por cómo he llegado mentalmente, y eso también me hace reflexionar cara a mi futuro, si tengo que renunciar al Europeo o seguir trabajando, y tengo que hablar con la Dirección Técnica para ver si mi papel encaja en el equipo y confrontar los dos objetivos conjuntamente", sentenció Jessica Vall.

Por su parte, Hugo González tampoco pudo seguir adelante en los 50 espalda (25.26) y no accedió a 'semis'. Al nadador balear aún le falta el relevo 4x100 estilos de este sábado. Además, completó la jornada para España el joven Carlos Garach, de 17 años, que finalizó octavo en su serie y no logró progresar en los 1.500 libres.