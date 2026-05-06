Jesús Álvarez, premio Espiga del Deporte 2026: "El periodismo es una profesión de perseverar"

El veterano comunicador Jesús Álvarez recibirá el Premio Espiga del Deporte 2026 en la gala que tendrá lugar el 14 de mayo en Villanueva del Pardillo (Madrid). - PREMIOS ESPIGA DEL DEPORTE

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El expresentador de Televisión Española (TVE) y actual presidente de la Asociación Española de la Prensa Deportiva (AEPD), Jesús Álvarez, afirmó que el periodismo es una "profesión de perseverar, de luchar y de estar ahí" y defendió que se es informador "las 24 horas del día" antes de recibir, el próximo 14 de mayo, el Premio Espiga del Deporte en la localidad madrileña de Villanueva del Pardillo.

El autor del libro 'Cerca de las estrellas' argumentó que en la televisión pública no se puede "dar opinión sino informar con objetividad y rigurosidad", tras expresar su "más sincero agradecimiento" al Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo, y a su alcalde, Eduardo Fernández, por el Premio Espiga del Deporte que recibirá en el Auditorio Sebastián Cestero del municipio madrileño, en la segunda edición de estos galardones que distinguen a las principales personalidades e instituciones del mundo del deporte.

"Me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento al Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo por organizar esta segunda edición de los Premios Espiga del Deporte y por recibir un reconocimiento muy especial para mí y para todos los galardonados porque esta cita reúne a figuras e instituciones de enorme prestigio del panorama deportivo nacional e internacional", señaló Álvarez en declaraciones al servicio de prensa de los Premios Espiga del Deporte.

Jesús Álvarez ensalzó que ha ejercido su labor profesional durante 47 años como "mudo testigo del acontecer diario". "Siempre he pensado que se es periodista las 24 horas del día. Uno no es periodista de ocho a tres de la tarde. Tienes que estar en alerta por lo que pueda suceder, porque a nosotros lo que al fin y al cabo nos gusta es comunicar. El rigor es lo que te hace ser reconocido", indicó.

Por otro lado, Álvarez resaltó que nunca le ha gustado definirse deportiva ni políticamente. "Un periodista no debe de estar en medio. No le favorece identificarse con un equipo o decir 'hemos ganado y han perdido'. Yo siempre he dicho que soy de la selección española. Es como la mujer del César: no sólo debe ser honrada sino también parecerlo", recordó.

El veterano comunicador, que acaba de regresar de Santa Susanna (Barcelona), donde la AEPD celebró su Gala Anual del Deporte y congreso, subrayó el "nivel" de los premiados y expresó el "orgullo" por compartir reconocimiento con destacados nombres del deporte como el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, los atletas Alba García Falagán y Chema Martínez, el Mutua Madrid Open, la selección española de fútbol sala, la futbolista Eva Alonso y el golfista adaptado Alejandro de Miguel.

Álvarez destacó especialmente el enfoque de los Premios Espiga del Deporte, que trascienden, según él, los resultados competitivos. "Valoro especialmente que la iniciativa ponga en el centro no solo la excelencia deportiva sino también proyección social, la inclusión y el esfuerzo como valores esenciales del deporte", indicó.

Asimismo, el presidente de la AEPD puso de relieve la relevancia que este reconocimiento tiene para Villanueva del Pardillo, en línea con el mensaje trasladado por el alcalde, Eduardo Fernández. "Estos galardones también tienen un gran significado para el municipio al reconocer el deporte como motor social y como elemento de proyección de Villanueva del Pardillo, tal y como ha señalado el propio alcalde Eduardo Fernández. Ese compromiso con el deporte y con quienes lo hacen crecer desde distintos ámbitos merecen todo mi respeto y gratitud", añadió.

Nacido en Madrid en 1958, hijo del histórico comunicador Jesús Álvarez García, Jesús Álvarez Cervantes es uno de los rostros más reconocibles del periodismo deportivo español, con una extensa carrera ligada a RTVE, donde ha sido presentador y responsable de la información deportiva en los Telediarios y en programas de referencia a lo largo de casi cinco décadas.

Como actual presidente de la Asociación Española de la Prensa Deportiva, representa a los profesionales del sector y, en su libro de memorias 'Cerca de las estrellas' repasa episodios clave de su vida personal y profesional, desde sus inicios hasta convertirse en una figura de referencia para varias generaciones de periodistas y aficionados al deporte.