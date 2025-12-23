Jesús Ramos, Adrián Ben, Lucía Rodríguez, Eduardo Menacho y Lidia Campo se apuntan a la Vallecana

Archivo - El atleta español Jesús Ramos llega a la línea de meta de la San Silvestre Vallecana en 2024. - SERGIO MATEO MARÍA - Archivo

MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los atletas españoles Jesús Ramos, Adrián Ben, Lucía Rodríguez, Eduardo Menacho y Lidia Campo correrán la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana este 31 de diciembre por las calles de Madrid, según informó la carrera.

El madrileño Jesús Ramos, tres veces campeón de España de 10K, y con dos títulos nacionales también en 5K, luchará por colarse en los puestos de podio tras el sexto puesto conseguido en la pasada edición. El de Moratalaz tiene experiencia en la materia, con un tercer puesto espectacular en la edición del 2022, de donde data su mejor marca en 10K en ruta: 27:52.

Uno de sus rivales en la lucha por el podio y por ser el mejor español en la Vallecana será Eduardo Menacho, que se estrena en la carrera madrileña. Ha sido bronce nacional en 2024 y 2025 en 5.000 metros, plata 'indoor' en 3.000 metros y vigente campeón nacional de 10.000 metros, además de campeón de Europa sub23. Tendrá que rebajar su mejor marca personal en 10K, 28:10, para poner en jaque a Jesús Ramos.

A ellos se unirá el mediofondista Adrián Ben. Tras debutar el pasado año con un 'top 10' (28:56), rivalizará ahora con los grandes fondistas nacionales e internacionales, soñando con subirse al podio en el Estadio de Vallecas. El gallego ha sido campeón de Europa 'indoor' de 800 metros, quinto en los Juegos Olímpicos de Tokio y tres veces finalista en Mundiales. Además, llega en gran forma, como demostró con el 28:50 conseguido hace menos de un mes, su mejor marca personal en un 10K.

Respecto a la participación femenina, los primeros nombres confirmados son Lucía Rodríguez y Lidia Campo, dos campeonas nacionales que buscarán brillar el 31 de diciembre en la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana.

Rodríguez, olímpica en Tokio 2020 en 5.000 metros y campeona nacional de 5K en ruta 2024 y plata en 2025, llega en uno de los mejores momentos de su carrera tras firmar su mejor marca personal en 10K en ruta con 31:21 hace menos de un mes. Mientras tanto, la burgalesa Lidia Campo, campeona de España de 10K en ruta en 2024, buscará dar el salto al 'top 10' de la Vallecana tras el duodécimo puesto del pasado año (33:04).