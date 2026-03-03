Las JetBoots Pro Plus de Therabody optimizan la recuperación muscular. - THERABODY

Las JetBoots Pro Plus de Therabody, el dispositivo de recuperación avanzada de la marca que combina compresión neumática, vibración y terapia de luz LED infrarroja, ofrecen beneficios significativos para el rendimiento físico y la recuperación posterios al entrenamiento del deportista, según un estudio encargado por la empresa de tecnología de bienestar.

Dicho estudio, llevado a cabo con 120 participantes sanos que realizan ejercicio con regularidad, comparó el uso de las JetBoots Pro Plus frente a la recuperación pasiva y el uso único de la compresión neumática.

Tras una sola sesión con JetBoots Pro Plus, los participantes mostraron una mejora del 5 por ciento en el rendimiento de salto, lo que indica una reducción inmediata de los efectos de la fatiga. Asimismo, se observó una reducción de la hinchazón muscular post-ejercicio y un aumento en la activación del músculo cuádriceps durante los días siguientes.

Los usuarios reportaron menos dolor muscular, con una disminución de hasta 36 por ciento en cuádriceps y 25 por ciento en isquiotibiales, tras una sola aplicación. En términos de sensación general, los participantes que usaron JetBoots Pro Plus se sintieron 32 por ciento más recuperados, con aumentos de 12 por ciento en energía y 40 por ciento en relajación después de la primera sesión.

También se observó que la recuperación percibida se mantuvo durante hasta 72 horas después del ejercicio, lo que puede favorecer la consistencia en entrenamientos y el bienestar general.

El estudio incluyó evaluaciones objetivas como pruebas de rendimiento físico, medidas de hinchazón, niveles de activación muscular y encuestas sobre sensaciones de recuperación, energía y bienestar.

Las JetBoots Pro Plus combinan tres tecnologías en un único dispositivo: compresión neumática secuencial que mejora el flujo sanguíneo y ayuda a eliminar residuos metabólicos; terapia por vibración que favorece la flexibilidad y la activación muscular, y la luz LED infrarroja que contribuye a aumentar la circulación y reducir la inflamación.