Joan Vila: "Mi primera The Ocean Race me marcó como tripulante"

El mejor navegante del mundo celebra el décimo aniversario del Museo de la regata junto a López de Merlo, Ribes, Eugenia Bosco y Johan Salén

ALICANTE, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El regatista español Joan Vila, considerado como el mejor navegante del mundo, confesó que la primera edición de The Ocean Race en 1989-90 le "marcó" su carrera profesional como tripulante, en la celebración del décimo aniversario del Museo de la regata transoceánica, cuya próxima edición 2022-23 partirá el 15 de enero desde Alicante.

Algunos de los nombres de la vela oceánica española que suman el mayor número de ediciones de The Ocean Race como Joan Vila, con cinco participaciones y una victoria; y el alicantino Pepe Ribes, con cuatro ediciones, participaron en dicha celebración en el Museo en el Puerto de Alicante. Al acto se sumaron un grupo de jóvenes y gerentes de clubes de regatas alicantinos, federación autonómica de vela y representantes institucionales autonómicos y locales.

"Esta regata es intensa y sin duda adictiva. Las sensaciones son incomparables a otras competiciones. Para mí, es uno de los mejores trabajos del mundo y The Ocean Race es la mejor regata por equipos que existe. Ver en la línea de salida de la próxima edición a IMOCAs tripulados es un paso adelante en The Ocean Race. Son barcos tecnológicamente muy avanzados y preparados para la navegación oceánica y que permiten a los diseñadores seguir innovando. Vamos a ver una edición muy interesante de The Ocean Race a partir del próximo 15 de enero, con salida aquí en Alicante", comentó Ribes.

"Mi primera participación en la edición de 1989-90 marcó sin duda mi carrera profesional como tripulante oceánico, inspirado de niño por las aventuras del gran regatista francés Eric Tabarly y del neozelandés Peter Blake. Después de esa experiencia y a lo largo de los años compatibilicé cinco ediciones de The Ocean Race y 8 campañas de la America's Cup", dijo Joan Vila, único regatista español que ha ganado ambas competiciones y -junto a Chuny Bermúdez de Castro- el único en levantar el trofeo de The Ocean Race.

Pelayo López de Merlo, regatista junto a Joan Vila a bordo del Fortuna Extra Lights en la edición 1989-90, y la regatista argentina Eugenia Bosco, tripulante a bordo del VO65 Viva México en la edición inaugural de The Ocean Race Europe hace un año, compartieron junto a Vila y Ribes su experiencia y hazañas en la vuelta al mundo a vela con escalas que cumplirá el año que viene su 50 aniversario.

"Mi experiencia en Viva México hace un año en The Ocean Race Europe fue fantástica y me enseñó a resolver problemas en mitad del océano con la ayuda de todo el equipo. La preparación olímpica es diferente a la oceánica. Las rutinas, el ritmo, las reparaciones y el mantenimiento del barco funcionan de forma muy distinta, aunque ambas disciplinas te enseñan a tener paciencia, concentración y a aprender de los errores. El reglamento de The Ocean Race que incentiva la competición de mujeres y de jóvenes es muy buena idea porque abre camino a nuevas generaciones. Todos crecemos a la vez y me sentí muy cómoda y en el mismo nivel que la tripulación más experimentada. The Ocean Race requiere pasión por la aventura, el deporte, los elementos naturales", explicó Eugenia Bosco, actualmente en campaña olímpica por Argentina para París 2024 en la clase mixta Nacra 17.

"Mi máxima ilusión de niño era participar en esta regata y en 1989 se cumplió ese sueño que es sin duda la mejor experiencia de mi vida. Me ha servido para mejorar el trabajo en equipo y a tener confianza en tus compañeros. The Ocean Race es el máximo exponente de aventura y competición", concluyó Pelayo López de Merlo.

En esa misma edición 1989-90, también participó a bordo de The Card el actual Director General de The Ocean Race, Johan Salén, quien recordó al comienzo del acto la importancia del legado que supone el Museo y el peso de España en la historia de la regata.

El Museo The Ocean Race abrió sus puertas el 19 de junio de 2012 y desde entonces unos 425.000 visitantes han recorrido los 1.300 metros cuadrados que ilustran los récords, hitos, héroes y leyendas de las casi cinco décadas de vida de la regata, con imágenes, utensilios de uso a bordo y juegos interactivos.