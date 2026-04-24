Joma apoya la lucha contra el cáncer con su zapatilla Storm Viper. - JOMA

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Joma fusiona su compromiso con la salud y el deporte con la colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) con una iniciativa vinculada a su modelo de zapatillas Storm Viper, uno de los productos más reconocidos de la línea técnica de la marca de Portillo de Toledo (Toledo).

La iniciativa se articula en torno a la aportación de Joma de dos versiones de su modelo Storm Viper en beneficio de la AECC. Con ella, la compañía contribuye a una causa social de alto impacto, reforzando su apuesta por el deporte como herramienta clave para la salud.

Más allá de la aportación por parte de Joma, la colaboración busca hacer un trabajo de concienciación clave para la sociedad: practicar ejercicio físico a diario no solo mejora tu bienestar sino que también puede ayudar a reducir el riesgo de desarrollar cáncer.

Con este mensaje, la marca invita a integrar el ejercicio físico en la rutina diaria de forma sencilla y accesible, trasladando recomendaciones prácticas como caminar en los desplazamientos cotidianos, elegir actividades que resulten motivadoras o incorporar pequeñas rutinas en casa.