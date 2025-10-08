Archivo - Joma fusiona cultura veneciana e innovación deportiva en la edición especial R-1000 x Venice Marathon. - JOMA - Archivo

La nueva edición especial de zapatillas R-1000 de la marca deportiva Joma para la Venice Marathon, que se disputa el próximo 26 de octubre, es una fusión entre la cultura y la artesanía de la ciudad italiana y la tecnología propia del producto de la empresa toledana.

Este modelo de alta gama incorpora placa de carbono y un diseño exclusivo inspirado en la elegancia de Casanova y en los cristales de Murano. La Venice Marathon volverá a reunir a miles de corredores de todo el mundo en un recorrido único, con el encanto incomparable de los canales, los puentes y la historia de la ciudad italiana.

Joma, como patrocinador técnico oficial del evento, acompañará a los participantes con su edición especial de calzado diseñado para ofrecerles el máximo rendimiento, confort y fiabilidad testada en laboratorio en una de las pruebas más emblemáticas de Europa.

Las zapatillas R-1000 x Venice Marathon se han desarrollado para que los corredores y corredoras sientan Venecia en cada paso. Una ciudad que inspira arte y pasión merecía una edición exclusiva que captura la esencia veneciana fusionando tradición y vanguardia en un diseño inolvidable.

El lienzo blanco del upper se convierte en el escenario perfecto para la figura icónica de Casanova, homenajeando su centenario con un trazo lleno de carácter y magnetismo. Su silueta respira elegancia atemporal y conecta directamente con la historia de Venecia.

En contraste, la suela estalla en color con un print basado en los cristales de Murano: reflejos multicolor y formas que evocan la artesanía veneciana más reconocida en todo el mundo.

Las R-1000 han sido rigorosamente testadas en laboratorio para garantizar fiabilidad, durabilidad y rendimiento máximo. Cada componente ha sido evaluado bajo condiciones extremas de impacto, torsión y desgaste, asegurando que las zapatillas mantengan su rendimiento en cualquier tipo de recorrido o situación de carrera.

En concreto, este modelo incorpora la tecnología Carbon Plate en la entresuela, junto el material de última generación Fly Reactive. Su placa menos 'agresiva' y más flexible otorga retorno de energía sin sacrificar el confort necesario para superar la prueba.

Además, la malla técnica del upper es ultratranspirable y ligera. Gracias al sistema VTS, expulsa el sudor y gestiona la humedad de forma óptima. Por su parte, el sistema de ajuste termosellado Joma Sportech elimina los puntos de fricción y sujeta el corte de forma cómoda.