Joma se inspira en el diseño de 2020 para la edición especial de las R-2000 y R-5000 para el Madrid Medio Maratón.

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva Joma lanza, con motivo de la celebración del Movistar Madrid Medio Maratón, las nuevas zapatillas R-2000 y R-5000 Edición Especial, dos modelos de running desarrollados específicamente para afrontar los 21,097 kilómetros de la prueba madrileña con eficiencia, comodidad y alto rendimiento.

El lanzamiento de estas zapatillas, que homenajean a la trayectoria compartida entre la marca y una de las pruebas más emblemáticas del calendario nacional, se enmarca dentro del compromiso de Joma con el running y con la comunidad de corredores y suponen una apuesta por modelos técnicos que responden a las exigencias reales de la competición.

Al mismo tiempo, refuerzan el vínculo emocional con la capital de España y con la historia de la prueba.

TRIBUTO A 2020

Las R-2000 y R-5000 Edición Especial Movistar Madrid Medio Maratón nacen como un homenaje al modelo especial lanzado en 2020, año en el que la prueba celebró su vigésimo aniversario. Aquella edición marcó la alianza entre Joma y el Movistar Madrid Medio Maratón, una colaboración que se ha mantenido y fortalecido a lo largo de los años.

Este lanzamiento recupera la esencia del diseño icónico mediante un rediseño que mantiene su identidad original pero incorpora las tecnologías más innovadoras del mercado desarrolladas por Joma. El resultado es una zapatilla exclusiva que conecta pasado, presente y futuro, celebrando la trayectoria de la marca junto con la carrera y proyectando la colaboración hacia nuevos retos.

Dentro de este concepto, el diseño cuenta con las nubes como elemento principal, un símbolo directamente ligado a la expresión 'De Madrid al cielo' que también trae consigo. Con ello, se busca representar la superación, el esfuerzo y la sensación de ir más allá, valores que comparten Joma, Movistar Madrid Medio Maratón y los corredores que afrontarán esta prueba.

R-2000: VERSATILIDAD, COMODIDAD Y EFICIENCIA

La R-2000 es una zapatilla diseñada para ofrecer máxima versatilidad, válida tanto para entrenamiento diario como para competición, y pensada para adaptarse a diferentes ritmos y distancias. Su comportamiento equilibrado la convierte en una opción ideal para corredores que buscan rendimiento sin renunciar al confort en sesiones largas o en carrera.

El upper está confeccionado con mesh técnico ligero y transpirable, reforzado con la tecnología VTS, que mejora la ventilación y ayuda a mantener el pie fresco durante toda la actividad. El sistema de ajuste termosellado Joma Sportech garantiza una sujeción eficaz sin añadir peso extra.

La mediasuela combina dos materiales para lograr una pisada reactiva y estable. En la parte trasera, la tecnología Fly Reactive aporta un alto retorno de energía y una propulsión eficiente, mientras que en la zona delantera el phylon de última generación mejora la estabilidad.

Todo ello se completa con un drop de 10 mm y una horma más ancha en la zona de los dedos, que incrementa la sensación de confort. La suela de caucho DURABILITY ofrece una tracción fiable y una elevada resistencia al desgaste, asegurando un rendimiento constante sobre asfalto.

R-5000: LIGEREZA EXTREMA Y RENDIMIENTO DE COMPETICIÓN

La R-5000 es la propuesta más radical y orientada a competición, homologada por World Athletics y testada por atletas profesionales como Mercy Kibor. Con un peso de tan solo 247 gramos, está diseñada para corredores que buscan ritmos altos y una experiencia de carrera explosiva, sin limitaciones por el peso del calzado.

El upper, fabricado en mesh Jacquard ultraligero, incorpora perforaciones estratégicas que optimizan la ventilación, junto con la tecnología VTS, garantizando transpirabilidad y confort incluso en los momentos de mayor exigencia.

El ajuste termosellado Joma Sportech proporciona sujeción precisa manteniendo la ligereza del conjunto. Uno de los elementos clave del modelo es su Carbon Plate, una placa de carbono que maximiza la propulsión y mejora la transferencia de energía en cada zancada, favoreciendo una carrera más rápida y eficiente y ayudando a reducir la fatiga muscular.

La mediasuela, con drop de 6 mm, está fabricada íntegramente con Fly Reactive, un material ligero y altamente reactivo pensado para competición. La suela de caucho Durability, ubicada únicamente en las zonas de mayor contacto con el asfalto, garantiza resistencia a la abrasión y agarre, optimizando al mismo tiempo el peso total de la zapatilla.