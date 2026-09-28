Joma lanza una colección especial de su zapatilla R-2000 inspirada en seis carreras internacionales. - JOMA

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva Joma ha presentado una colección especial de su modelo R-2000, desarrollada con una imagen específica inspirada en seis pruebas atléticas como la EDP Maratona do Porto, la Behobia-San Sebastián, la Firenze Marathon, la Wizz Air Venicemarathon, La Nocturna de Toledo y la Maratón de Marrakech.

Según ha informado la compañía, cada diseño ha surgido de un proceso de documentación enfocado en plasmar la identidad de las ciudades anfitrionas. De este modo, símbolos históricos, paisajes locales y tradiciones artesanales se han transformado en patrones y colores sobre el calzado, permitiendo que los corredores lleven sobre sus pies los rasgos distintivos de cada cita deportiva.

En el ámbito técnico, la firma ha indicado que esta versión evoluciona con un menor peso para favorecer la velocidad. El modelo mantiene un 'drop' de 10 milímetros e incorpora una mediasuela de dos piezas inyectadas con Pebax ultraligero Light Reactive, orientado a absorber los impactos y ofrecer retorno de energía.

Asimismo, el calzado ha sumado un patrón renovado de 'mesh' técnico con ventilación VTS y el ajuste termosellado Joma Sportech para disminuir la fricción. La propuesta se completa con una geometría optimizada para asfalto que ayuda a resistir la abrasión kilómetro a kilómetro.

Con este lanzamiento conjunto, la marca ha buscado ofrecer seis variantes estéticas diferenciadas sobre una misma estructura técnica de rendimiento. La colección estará presente en los pies de los participantes de las distintas competiciones durante las próximas semanas.