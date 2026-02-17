Archivo - Joma presenta sus 'imprescindibles' para entrenar y competir en Hyrox. - JOMA - Archivo

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva Joma presenta sus 'imprescindibles' para practicar el Hyrox, una de las competiciones fitness más exigentes que combina 8 kilómetros de carrera con 8 estaciones funcionales de alta intensidad, y que requiere de un equipamiento que responda a los tramos de carrera y en los ejercicios de fuerza, potencia y resistencia.

Joma ofrece a los atletas como Roberto Viciedo, campeón del mundo, una selección de equipamiento técnico diseñada para responder a las exigencias específicas de Hyrox, que incluye 8 kilómetros de carrera, divididos en bloques de 1 kilómetro entre estaciones funcionales, lo que hace que el rendimiento en los tramos de running sea determinante.

Por ello, muchos deportistas optan por zapatillas con placa de carbono, capaces de mejorar el retorno de energía, favorecer transiciones más rápidas y ayudar a mantener ritmos elevados con un menor coste energético.

En este contexto, el modelo R-3000 de Joma responde a las demandas de la competición gracias a la incorporación de la tecnología Carbon Plate y la mediasuela Fly Reactive, que proporcionan impulso, reactividad y una respuesta rápida en el despegue, optimizando la eficiencia en cada kilómetro.

La intensidad sostenida exige prendas capaces de gestionar la humedad y garantizar comodidad durante toda la prueba. En este sentido, Joma dispone de productos, tanto para hombre como para mujer, equipados con tecnología transpirable y tejidos ultraligeros que ayudan a mantener altos niveles de rendimiento.

La Línea Record III está compuesta por camisetas sin mangas, de manga corta y tops, elaborada con tejidos ultra transpirables, que regulan la acumulación de humedad. Gracias a la tecnología Micro-Mesh System mantienen la temperatura corporal constante. También incorporan costuras planas Flatlock para minimizar rozaduras provocadas por la fricción.

La camiseta Breath destaca por su tejido microperforado en la espalda, que favorece la transpiración del sudor. Cómoda, versátil y con ajuste ergonómico para que nada moleste en los entrenamientos, mientras que las mallas Elite unisex son la opción perfecta para Hyrox por su combinación de ajuste compresivo, ligereza y resistencia.

Su tejido elástico favorece la sujeción muscular y garantiza total libertad de movimiento en ejercicios como lunges, burpees o wall balls.

Además, su capacidad de secado rápido permite mantener la comodidad durante los tramos de carrera y las estaciones de alta intensidad.

Por su parte, los Short Breath son unos pantalones cortos que permiten realizar cada movimiento de forma cómoda y sin límites, eliminando las zonas de fricción y adaptándose a las exigencias de un formato híbrido como el Hyrox.

La propuesta de Joma para entrenamientos y competiciones Hyrox se completa con calcetines técnicos Iconic, que, gracias a su composición técnica y a su diseño ergonómico, proporcionan transpirabilidad, ajuste y las zonas acolchadas mejoran la amortiguación y las áreas reforzadas, ubicadas en los puntos de mayor fricción, evitan las ampollas.

Además, su sistema de compresión localizada mejora la circulación y reduce la fatiga muscular, y la banda para el pelo está desarrollada con material absorbente para que el sudor no moleste a los competidores.