Jordi Valls: "En el último cuarto han sido mejores que nosotras"

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español femenino de waterpolo, Jordi Valls, ha asegurado que las jugadoras húngaras han sido "mejores" en el último cuarto y que por eso se han llevado la victoria (9-7) en la primera jornada de la Ronda Preliminar del Europeo, que se celebra en Funchal (Portugal).

"Ha sido un partido muy exigente y el equipo ha hecho muchas cosas buenas. Hemos competido empezado con un 2-0 favorable a ellas, que han arrancado mejor, pero hemos sido capaces de reaccionar y de tener capacidad de respuesta", señaló en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Natación (RFEN).

Sin embargo, un mal último cuarto (4-0) ha condenado a la vigente campeona olímpica. "El resultado final habla de lo que habla, sobre todo en el último cuarto, en el que han sido mejores que nosotras. Ellas son un rival de entidad, actuales subcampeonas del mundo. El campeonato continúa, tenemos que mejorar ciertos aspectos y seguir trabajando", manifestó.

Por su parte, la jugadora Ari Ruiz espera que en el siguiente duelo puedan "corregir errores". "No hemos empezado como queríamos, sobre todo en superioridad, pero luego nos hemos sabido enganchar al partido. Hemos conseguido ponernos por delante, pero no hemos sabido aguantar el resultado, y ahora toca analizar y ver lo que podemos conseguir para el siguiente. Afrontamos el próximo partido para poder corregir estos errores y prepararnos para lo que viene", finalizó.