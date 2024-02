José Peiró lamenta como seleccionador la sanción de "un valor importante en el equipo" como Mo Katir

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) - El seleccionador nacional de atletismo José Peiró no quiso valorar personalmente la sanción de dos años recibida por Mohamed Katir por tres fallos en la localización para pasar controles antidopaje, pero reconoció, a nivel deportivo, que el fondista era "un valor importante en el equipo nacional".

"Mi valoración personal, por supuesto, no tiene ningún valor, y mi valoración como seleccionador, lógicamente, es que es un año olímpico, pero es una faena porque es un valor importante dentro del equipo nacional, pero se me comunicó que no era elegible", señaló Peiró tras anunciar su prelista para el Mundial en Pista Cubierta de Glasgow.

El técnico no quiso incidir más en este caso. "Creo que él mismo ya ha publicado que, un poco menos, acepta la sanción y que ha estado poco hábil en el tratamiento de la famosa aplicación y no queda más que decir, no le pongo en la lista porque no es elegible", sentenció,