JuanCar Gimeno gana la Arctic Ultra, la carrera que recorre más de 500 kilómetros por el Ártico

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El español JuanCar Gimeno ha logrado la victoria en la Bright Equipment Lapland Arctic Ultra, la carrera que recorre más de 500 kilómetros por el Ártico, estableciendo un nuevo récord, al finalizar la prueba en siete días, una hora y 34 minutos, nueve horas por delante del segundo, el alemán Jan Rohrberg.

De momento, sólo tres de los once competidores han acabado el recorrido y cuatro tuvieron que abandonar durante los tres primeros días. La Bright Equipment Lapland Arctic Ultra está considerada una de las pruebas más duras del mundo, disputada en duras condiciones adversas, de hasta 30 grados bajo cero.

La prueba se inició el domingo 2 de marzo, y los participantes, que no podían contar con ningún tipo de asistencia salvo si su vida estaba en juego o querían abandonar, debían recorrer 500 kilómetros en no más de 10 días por parajes de la Laponia sueca que llegan al Ártico.

El español, que se propuso desde un inicio acabar en ocho días, acabó la prueba en siete días, una hora y 34 minutos, batiendo el récord de la competición. Gimeno ha logrado acabar sin secuelas graves, más allá de lesiones cutáneas de distinta índole en los pies.

Tras acabar, calificó el reto como "increíble". "Hasta yo mismo me he sorprendido por lo extremo de todo el reto pero lo bien que he sabido responder a él cuando nunca antes me había enfrentado a algo así. Ha habido momentos de desgaste máximo, como cuando una noche estaba tan agotado que incluso caí rendido sin montar la tienda, estando dos horas casi durmiendo, solo con mi plumas, antes de poder prepararme para pasar la noche. Hubo días en los que avanzar un kilómetro podía llevarme hasta cerca de media hora por las condiciones tan duras de la nieve", indicó.

"Sabía que mi competidor alemán estaba siempre muy cerca. Ahí la estrategia fue también clave. Él llegó a ponerse en cabeza en un tramo de ascensión pero su desgaste fue mayor que el mío", añadió. "Estuve a punto de renunciar en algún momento, pero siempre hay algo en mí que me hace seguir. Incluso en esta ocasión lo que me ha sorprendido ha sido la capacidad de aguantar la soledad, no hablar con nadie ni poder contar con nadie, estar solo contigo en momentos tan duros. Es una experiencia que me llevo para toda la vida", concluyó.

Gimeno, exfutbolista de Segunda y actualmente entrenador personal, era el único español en una prueba en la que fueron admitidos cinco ingleses, una inglesa, un alemán, una alemana, un danés, una neerlandesa y una austriaca. La carrera arrancó ya días antes con un curso de supervivencia obligatorio para todos los participantes; en él aprendieron las técnicas básicas para superar posibles condiciones que llevan al cuerpo humano al límite, en un terreno completamente hostil que no permite errores.

Para ser admitido como participante, el de Calamocha tuvo que acreditar ante los organizadores su nivel y capacidad de entrenamiento y ahí hizo valer su 19ª posición en el Maraton des Sables en 2024.