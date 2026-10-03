El judo español inicia la mirada hacia Los Ángeles en el Mundial de Bakú

Archivo - La judoca española Laura Martínez - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección española de judo acude con 15 judocas, nueve mujeres y seis hombres, al Mundial que acoge Bakú desde este domingo hasta el 11 de octubre y donde intentará sumar alguna medalla en un evento que ya empieza a tener peso en el ciclo olímpico hacia Los Ángeles 2028.

España acude a la capital de Azeirbayán con un equipo que combina "experiencia internacional, juventud y un grupo de deportistas que viene mostrando su competitividad en las grandes citas del World Judo Tour", según informó la Real Federación Española de Judo y Deportes Asociados.

Y de la lista, por ránking mundial, las mejores opciones parecen venir en la categoría femenina, sobre todo por medio de Laura Martínez, número dos en -48 kilos y que ya subió al podio en la última edición, con una medalla de bronce, la única de la delegación nacional en la cita disputada en Hungría. La judoca madrileña lleva un buen 2026, con bronce incluido en el pasado Europeo y estará acompañada por Eva Soler, número ocho del mundo.

También puede haber buenas opciones en -52 kilos donde España contará con Ayumi Leiva y Ariane Toro, que parten en este Mundial como la tercera y la quinta del ranking mundial, con la primera adjudicándose el triunfo en el Grand Slam de Hungría hace menos de un mes y con la segunda habiendo ganado ya el bronce continental. Marta García y Adriana Rodríguez, en 57 kilos, Laura Vázquez y Arieal Franchel Sánchez, en -63, y Ai Tsunoda, en -70, completan la delegación femenina en Bakú.

En cuanto a la representación masculina, la mejor baza por ranking mundial es, en teoría, la de David García, actual octavo judoca del mundo en -66 kilos, aunque también hay que contar con lo que pueda hacer Niko Sherazadishvili.

El judoca de origen georgiano ya se ha recuperado de una lesión que apenas le ha dejado competir hasta este Mundial, en el que volverá a intentar estar con los mejores en -100 kilos, donde ya fue bronce en 2024, éxito que se añaden a sus dos oros en -90 kilos. _Luis Barroso (-60 kilos), Adrián Nieto (-66), Anton Shuhalieiev (-73) y Aharon Santamaría (-90) completan el resto de la expedición masculina.