La karateca Nadia Gómez emplea productos con CBD de Votum.World para su recuperación muscular.

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La karateca española Nadia Gómez, cinco veces campeona de España y bronce en el último Campeonato Europeo de 2023 en menos 50 kilos, emplea productos de Votum.World, la startup biotecnológica española, con cannabinoides (CBD) para su recuperación muscular después de los entrenamientos y competiciones.

"Creo que los productos con CBD que Votum está desarrollando marcan una nueva época para los deportistas. Cuando decidí empezar a probarlos estaba pasando por una temporada de lesiones y dolores muy altos, junto con un mal descanso. Me mandaron varias muestras que me fueron ayudando a descansar y recuperarme mejor, y ahí me di cuenta que estaría encantada de colaborar con ellos", comentó Gómez.

Entre los productos vinculados a la salud y el deporte de Votum World destacan el Thera.Pain Balm y el Sport.Drops Oil por los beneficios que aportan vinculados a la recuperación muscular, alivio del dolor y la disminución del tiempo de fatiga muscular.

Borja Vera, uno de los dos consejeros delegados de Votum.World, afirmó que Nadia Gómez refleja a la perfección los valores que sigue la compañía, y que han hecho que esta alianza sea un "paso natural entre ambos".

A pesar de que actualmente el uso de estos productos puede seguir siendo un tema tabú, cada vez son más los deportistas que deciden apostar por ellos para afrontar determinadas dolencias. La karateca española confió en la gama de productos de Votum mucho antes de convertirse en embajadora de la marca, puesto que lleva años utilizándolos para aliviar los dolores y para favorecer la recuperación muscular, así como para propiciar un buen descanso gracias a su capacidad de mejorar la calidad del sueño y favorecer un descanso más profundo y reparador.

Los atletas someten a su cuerpo a altas sesiones de estrés a través del ejercicio y las consecuencias van desde cansancio, dolor o náuseas hasta rotura de ligamentos, huesos, músculos y traumatismos. Las lesiones traumáticas y dolores crónicos que sufren los deportistas los motivan a buscar alternativas médicas y naturales para tratar ese dolor y la espasticidad muscular.

Los productos derivados del Cannabis y sus usos terapéuticos han llegado a la escena para ofrecer una mayor calidad de vida a los deportistas. Uno de los principales obstáculos para potenciar aún más el alcance de los beneficios del CBD en la medicina deportiva es el temor de que sus compuestos aparezcan en los controles antidopaje como positivos erróneos.

Sin embargo, el CBD no debería causar ningún tipo de problema, ya que desde los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 es una sustancia legal a nivel mundial.

"Había escuchado hablar a muchos deportistas sobre los beneficios del CBD, y estando todo legalizado me animé a probarlo porque ya había probado otros productos convencionales que no me estaban ayudando. Es verdad que aún parece un tema tabú, pero creo que como en todo, aún falta que la gente lo conozca y abra la mente al CBD, que tiene muchas propiedades beneficiosas", subrayó la deportista.

Este auge en el uso de productos con cannabidiol, más conocido como CBD, en la industria de la salud y el bienestar ha alcanzado un valor en el mercado superior a los 47.000 millones de euros. Extraído de la planta de cannabis, el CBD es uno de los muchos cannabinoides presentes en esta planta, pero a diferencia del tetrahidrocannabinol (THC), no produce efectos psicoactivos.