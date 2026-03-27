Keely Hodgkinson no cede ante las críticas por burlarse del West Ham

Archivo - Keely Hodgkinson, campeona olímpica de 800 metros en París 2024. - Michael Kappeler/dpa - Archivo

LONDRES, 27 Mar. (dpa/EP) -

La atleta británica Keely Hodgkinson, doble medallista olímpica de 800 metros, se ha negado a retractarse por sus burlas hacia el West Ham United por el aparente bloqueo de ese club a la candidatura de Londres para albergar un Campeonato del Mundo de atletismo al aire libre.

Ya hay planes para celebrar ese evento en el Estadio de Londres en 2029, pero los 'hammers' tienen un contrato de arrendamiento a largo plazo para el recinto y aparentemente se han negado a desalojarlo para las fechas propuestas en septiembre de ese año de Mundial.

El club había declarado anteriormente que, durante la temporada de fútbol, cuenta con un acuerdo que le da uso prioritario del estadio, construido para los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Hodgkinson provocó una reacción entre varios seguidores del West Ham a principios de esta semana con una publicación bromista en la red social X sobre ese asunto.

"El equipo británico traerá más medallas a ese estadio de las que el West Ham ha visto en toda su historia", escribió la atleta de 24 años, ganadora en 800 m del oro en París 2024 y de la plata en Tokio 2020. En este sentido, Hodgkinson añadió este viernes otro mensaje a su opinión.

"He disfrutado muchísimo leyendo los comentarios escandalizados, pero hablando en serio, sería increíble para nuestro deporte que un Mundial volviera a celebrarse en Londres. No creí que volveríamos a tener esa oportunidad durante mi carrera, el público británico llenaría el estadio todos los días", matizó la ochocentista sobre sus declaraciones.

"Parece absurdo que Londres quede fuera de la competición por culpa de un equipo de fútbol que no cede en lo que respecta a un estadio por el que pagan ALQUILER, cuando solo se trata de unos pocos partidos fuera de casa adicionales. Todo gira en torno al dinero y nunca a los momentos. ¡Déjennos disfrutar de este momento! Por favor", concluyó.