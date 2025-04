La keniana Sharon Lokedi bate el récord del maratón de Boston y John Korir emula a su hermano

WASHINGTON, 21 Abr. (dpa/EP) -

La keniana Sharon Lokedi ha pulverizado este lunes el récord femenino del maratón de Boston (Estados Unidos), mientras que su compatriota John Korir se ha impuesto en la prueba masculina 13 años después de que lo hiciera su hermano Wesley.

En una mañana soleada, Lokedi se deshizo de la también keniana Hellen Obiri, que le privó del triunfo en la carrera estadounidense el pasado año, en el último kilómetro y cruzó la meta en el centro de Boston en 2 horas, 17 minutos y 22 segundos. La dos veces campeona Obiri cruzó la meta a 19 segundos, mientras que la etíope Yalemzarf Yehualew completó el podio a otros 25 segundos.

Lokedi ganó el maratón de Nueva York en 2022, pero el año pasado perdió contra Obiri en Boston y se quedó a las puertas de las medallas al ser cuarta en los Juegos Olímpicos de París. Con este resultado, Lokedi superó en 2:37 minutos el récord de la prueba, establecido hace 11 años por la etíope Bizunash Deba en 2:19:59, y en 5:23 minutos su mejor marca personal.

"Seguimos adelante. Cuando crucé la meta y vi el tiempo no me lo podía creer. Me siento genial, estoy muy emocionada. Me alegré de que nos tuviéramos la una a la otra para competir y luchar juntas", indicó sobre su duelo con Obiri.

En la carrera masculina, Korir, ganador del maratón de Chicago (Estados Unidos) del año pasado, rompió un pequeño grupo de cabeza después de unos 30 kilómetros y cruzó la meta en 2 horas, 4 minutos y 45 segundos.

El tanzano Alphonce Felix Simbu ganó un esprint de tres hombres por el segundo puesto, justo por delante del keniano Cyprian Kotut, a 19 segundos del ganador, y el estadounidense Conner Mantz se quedó fuera del podio a cuatro segundos.

Korir marcó el tercer mejor tiempo masculino de la historia de la carrera, y ganó 13 años después de que su hermano Wesley Korir subiera a lo más alto del podio. "Me dio consejos y me dijo que creyera en mí mismo. Estamos felices como familia Korir de tener dos ganadores de Boston. Me siento bien. Dije que estaba preparado para Boston", apuntó.

El de Boston es el maratón anual más antiguo del mundo. Debutó en 1897, un año después del primer maratón olímpico, y la del lunes fue la 129ª edición. Más de 30.000 corredores estaban inscritos en la carrera, que forma parte de la serie World Marathon Majors de élite, siendo los otros Tokio, Londres, Sídney, Berlín, Chicago y Nueva York.