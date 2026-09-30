Kevin Benavides y su copiloto sufren un fuerte accidente sin consecuencias en la 2ª etapa del Rally Marruecos

Imgaen del coche de los argentinos Kevin Benavides y Lisandro Sisterna tras su accidente en la 2ª etapa del Rally Marruecos 2026 - EUROPA PRESS

ZAGORA (MARRUECOS), 30 (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Adrián Rodríguez)

El piloto argentino Kevin Benavides y su copiloto, Lisandro Sisterna, del equipo Odyssey Academy By BBR, sufrieron este miércoles un fuerte accidente a alta velocidad antes del kilómetro 200 de la segunda etapa del Rally de Marruecos, de 300 km cronometrados con inicio y final en Zagora, en la que se impuso en la categoría Ultimate el sudafricano Henk Lategan, del Toyota Gazzo Racing con el combustible renovable de Repsol.

Pasado el punto de control del kilómetro 195, los argentinos Benavides y Sisterna, que en ese punto eran quintos en esta segunda etapa, sufrieron un grave vuelco al encontrarse un terreno peraltado y con baches pronunciados, picando de la parte delantera su Toyota Hilux y dando más de tres vueltas de campana.

Benavides, ganador del Rally Dakar en motos en 2021 y 2023, y su copiloto salieron del coche algo desorientados. ¿"Veníamos de ese lado o aquel otro?", dijeron nada más salir del monoplaza, sin aparentes lesiones, mientras lamentaban el accidente, que dejó su Hilux destrozada.

Mientras piloto y copiloto seguían sin creerse el accidente, varios aficionados en ese punto ayudaron a Benavides y Sisterna a retirar las piezas que salieron despedidas por el golpe, en una zona de alta velocidad en la que los siguientes pilotos tuvieron que aminorar, mientras la asistencia llegaba al lugar.

Esta segunda etapa fue para el sudafricano Henk Lategan, del Toyota Gazzo Racing con combustibles renovables de Repsol, que aprovechó un mal día del catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia) -fue 44º este miércoles- para superar por 41 segundos al polaco Erik Goczal y su Ford, mientras que el 'top 3' lo cerró el español Carlos Sainz (Ford).

El madrileño, que tiene una penalización de cinco minutos, apretó para meterse de lleno en la pelea por la victoria en el 'rally-raid', ya que también es tercero en la general, a 2:43 del líder, el brasileño Lucas Moraes (Dacia). Además, la burgalesa Cristina Gutiérrez (Santana) fue 12ª en la etapa y es 15ª en la general, mientras que Isidre Esteve (Repsol Toyota Rally Team) acabó 49º el día y sigue dentro del 'top 40' en la clasificación.

En motos, el 'podio' de la jornada es el mismo que el de la pelea por la victoria final. El australiano Daniel Sanders (KTM) se impuso en esta segunda etapa al estadounidense Ricky Brabec (Honda), que se queda a casi tres minutos en la general. Y por detrás resiste el español Edgar Canet (KTM), aunque a más de cuatro minutos del ganador del Dakar en 2025, mientras que Lorenzo Santolino (Sherco) cae al 15º lugar tras un día complicado.