Kiko Martínez anuncia su retirada del boxeo a los 37 años

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El español Kiko Martínez, excampeón del mundo y de Europa, ha anunciado este lunes su retirada del boxeo profesional a los 37 años, cuando ha decidido que es "el momento de decir adiós" a un "hermoso deporte" del que se despide "sano", según un mensaje en redes sociales.

"Quiero anunciar que es el momento de decirle adiós al boxeo e irme sano de este hermoso deporte que tanto amo", explicó ya el exdeportista en declaraciones compartidas en un vídeo en redes sociales.

El púgil disputó su último combate el pasado mes de abril ante Reiya Abe en Japón, en la eliminatoria por el título mundial del peso pluma. Sin embargo, 'La Sensación', con 44 victorias y 11 derrotas, puede presumir de ser cuatro veces campeón de Europa en peso pluma y supergallo, además de haberse alzado campeón de la IBF.

Su título mundial más reciente llegó en el peso pluma en 2021 tras noquear al británico Kid Galahad, pero un año más tarde lo perdió contra Josh Warrington en un polémico combate.

"Hace 24 años le pedí a mis padres que me apuntaran a boxear y hasta el día de hoy no he parado ni un solo día con el objetivo de ser campeón del mundo y de comprarme mi casa", dijo Martínez, que desde ese último combate en abril meditaba sobre su futuro en el ring.

'La Sensación' reconoció en sus declaraciones que ha sido "increíble" lo vivido desde que comenzara hace más de dos décadas en este deporte. "Solamente quiero dar las gracias a todos, en especial a mis amigos, a mi familia, a mi mujer, que han estado conmigo apoyándome desde el principio, a mis hermanos que han estado ahí conmigo siempre, mis padres. Han estado conmigo tanto en las derrotas como en las victorias", concluyó.