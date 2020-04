Kilian Jornet: "En la montaña hay que ser muy honesto y no sobrevalorarse, porque ahí es donde podemos liarla"

MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El corredor y esquiador de montaña Kilian Jornet ha afirmado que en cada reto hacia una cumbre "hay que ser muy honesto y no querer sobrevalorarse", pues justó entonces "es donde podemos liarla" con una mala decisión que arruine todo el esfuerzo y ponga en peligro la integridad física del montañero en cuestión.

Así se ha expresado en una entrevista publicada este sábado en el canal de YouTube de Valentí Sanjuan, repasando la gesta de Jornet por su doble ascenso y sin oxígeno ni ayudas al monte Everest.

"Para estar en forma no es solo salir a correr como un loco. Hay que saber programar, hay que saber hacer las buenas intensidades en los buenos momentos, hay que saber cómo funciona tu cuerpo, cómo tienes que descansar... Hay mucha ciencia detrás y hay que conocerlo y planificarlo bien", ha indicado Jornet.

"Pues lo mismo ocurre en la montaña, primero hay que conocerse mucho a uno mismo y decir: 'Esos son mis puntos fuertes, esos son mis puntos débiles'. Y hay que ser muy honesto y no querer sobrevalorarse, porque ahí es donde podemos liarla. Si pensamos que podemos hacer algo que realmente no somos capaces, pues seguramente en la montaña te vas a morir", ha recalcado.

"Hay que planificar bien, saber lo que puedes encontrar y cuáles son los peligros; saber cuáles son las opciones y, si pasa algo, qué voy a poder hacer. Problemas siempre vienen y lo que hay que hacer es tener una libreta de recursos muy grande para solventar todo eso que vaya llegando", ha añadido Jornet, tras haber recordado tal ascenso al Everest.

"Puede parecer que solo sean seis días, pero la verdad es que es toda una vida antes de estos seis días para hacerlo. Muchas veces nos fijamos solo en la semana de entrenamientos final o en los acontecimientos, en las victorias, pero realmente hay que mirar al pasado. Para hacer las cosas bien, no es la recta final sino todas las horas entrenando; y eso es lo que cuenta", ha aseverado.

"El deporte tiene muchas caras, muchas facetas. Tiene una parte que es de superación personal, una parte de querer progresar, una parte más mediática que es la que nos consigue 'sponsors', una faceta de conseguir récords y el ego de querer ser mejor... Tiene muchas caras y creo que, dependiendo de la personalidad, estamos más a gusto con unas y menos a gusto con otras. Y al final es encontrar el equilibrio", ha explicado.

Además, Jornet ha confesado algunas inquietudes psicológicas. "Cuando consigues muchas victorias, sí que en cierta forma les das menos importancia y te pueden parecer más mundanos. Es difícil cansarse de ganar, pero sí que hay un poco esa sensación de no tener la motivación como antes", ha dicho al respecto.

También ha charlado sobre el proyecto 'Summits of My Life', que puso en marcha hace varios años y con el que ha grabado su película documental 'Path to Everest'. "Mi visión de hacer la montaña, mi visión de hacer los proyectos, fue cambiando gracias a las personas que me encontré en el camino", ha señalado.

"La vida está llena de altibajos y de contradicciones. Yo creo que lo importante es mostrarlo de forma transparente y no solo lo que es bonito y lo que sale bien, sino mostrar la realidad", ha concluido sobre dicha película, como aperitivo a una segunda parte de esta entrevista con Valentí Sanjuan y que se publicará el 21 de abril.