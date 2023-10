Kini Carrasco: "Después de los Juegos de París voy a dejar la élite del triatlón paralímpico"

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El triatleta español Kini Carrasco tiene claro que "esté o no" en los Juegos Paralímpicos de París dejará "la élite del triatlón" a sus 58 años, aunque, dado que le encantan "los retos", cree que puede estar en la cita de la capital francesa, mientras que celebra con orgullo que este fin de semana, en el Test Event de Málaga, correr su prueba internacional número cien porque "quedará para la historia ser el primero" en hacerlo.

"He pensado en colgar el tritraje parcialmente después de los Juegos, esté o no esté. Voy a dejar de pegarme por los puntos y por ver qué clasificación tengo en el ranking. Dejaré la élite del triatlón paralímpico, pero seguiré haciendo Grupos de Edad si Dios quiere por lo menos hasta los 80 años", declaró Carrasco en una entrevista facilitada por la FETRI.

El triatleta español asegura que su objetivo principal ahora es competir en los Juegos porque le "encantan los retos". En el caso de conseguirlo, paralímpico como atleta en Seúl'88, Barcelona'92 y Sydney 2000, volvería 24 años después al evento. "Es algo que creo que no se ha hecho nunca y espero poder conseguirlo, si no es así me quedaré en el intento, pero de momento llevamos buen camino y estoy en la quinta posición del ranking", dijo.

Por este motivo, el triatleta paralímpico extremeño luchará "hasta el último día" por conseguirlo porque cree que "la mejor manera" para terminar su carrera deportiva "de alto rendimiento tras 37 años".

Pero antes, Carrasco tiene este fin de semana una cita especial con el Test Event que acogerá Málaga donde alcanzará las 100 internacionalidades, siendo el primero de la historia en lograrlo.

"Estoy muy ilusionado, es algo más que voy sumando, otra muesca en mi revólver. Es la última prueba y vengo a disfrutar en una ciudad preciosa con un circuito muy bonito y en el que el público seguro nos empujará mucho", añadió, que no ha "preparado nada especial" ni sabe si le harán "algo" por esta cifra. "Simplemente quiero disfrutarlo, quedará para la historia ser el primero", recalcó.

El 30 de enero de 1985, Kini Carrasco sufrió el accidente de moto por el que perdió el brazo izquierdo y tuvo que dejar el baloncesto para pasarse al atletismo. "Fue algo muy trágico, pero a través del deporte lo convertí en una gran virtud. No hubiera sido el mismo sin el accidente, sería una persona completamente distinta. Además, el afán de superación me hizo volver a aprender a atarme las zapatillas y otras cosa y todo esto me ayudó a salir de un bucle sin salida", concluyó.