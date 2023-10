Kipchoge recoge este viernes el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2023

"Cuando recibí la noticia, necesité fuerzas como después de una carrera"



MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El atleta keniano Eliud Kipchoge recibirá este viernes el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2023 en el Teatro Campoamor de Oviedo, al que optaban un total de 24 candidaturas de once nacionalidades y con el que fue galardonado el pasado 18 de mayo.

El deportista, de 38 años, cuenta con un gran palmarés deportivo, récord del mundo de 2:01:09 en maratón hasta que este ocho de octubre lo batió su compatriota Kelvin Kiptum (2:00:35), y destacan sus dos oros olímpicos de la distancia en 2016 y 2021. El africano releva en el palmarés al Equipo Olímpico de Refugiados.

La candidatura del keniniano fue propuesta por David González Alonso, presidente del club Vetusta Universidad de Oviedo Triatlón. Kipchoge encabezará este mismo viernes una carrera popular de 15 minutos, a las 10.00 horas, en el Campo de San Francisco de Oviedo. En ella participará una representación de alumnos y profesores que han realizado la actividad '¿Cuándo empiezo?: hoy', del programa cultural para centros educativos del Principado 'Toma la palabra'.

El programa cultural también contempla otra actividad sobre la trayectoria de Kipchoge, 'Un mundo que se mueve', en la que el alumnado de FP de Actividades Físicas y Deportivas creó un proyecto de animación sociodeportiva con el fin de promover el movimiento y la actividad física en su comunidad a largo plazo.

Hace unas semanas, en una charla con medios en la que estuvo Europa Press, Kipchoge reconoció su emoción por recibir el Princesa de Asturias. "Significa mucho para mí, sobre todo si ves a las personas que han sido ganadoras, como Nelson Mandela y otras personas que han estado haciendo cosas muy bien por la humanidad", señaló.

"Cuando me enteré, necesité fuerzas como para superar el cansancio (tras una carrera). Cuando recibí la noticia puedo decir que fue una sorpresa. No sabía que algún día me otorgarían el Premio Princesa de Asturias. Luego, después de dos o tres días, lo internalicé y ahora estoy deseando recibir el premio el mes que viene", reiteró.

KIPCHOGE, EL MARATONIANO QUE BAJÓ DE LAS DOS HORAS

Pertenece al equipo NN Running Team de los Países Bajos, apodado 'el Filósofo' por su destreza estratégica en las carreras y su capacidad de concentración, Kipchoge es el actual campeón olímpico de maratón y hasta hace poco plusmarquista mundial. Es el único atleta en la historia que ha corrido un maratón en menos de dos horas, hecho que logró en Viena en 2019. Allí completó los 42,195 kilómetros de la prueba en un tiempo de 1:59:40; sin embargo, esta marca no consta como oficial porque la carrera se desarrolló con ayudas externas y en una prueba organizada precisamente con el fin de lograr la hazaña.

El keniano corrió detrás de un vehículo que iba marcando el ritmo y recorrió la distancia rodeado de siete liebres (atletas de apoyo) colocados en formación de flecha para protegerlo del viento, además de ir calzado con unas zapatillas especiales de la marca comercial que organizaba la cita y que, según los expertos, favorecían su rendimiento. Aunque él ha defendido el logro, la Federación Internacional de Atletismo prohibió en 2020 el uso de esas zapatillas en competiciones oficiales.

Kipchoge comenzó su carrera deportiva cosechando éxitos como corredor de fondo. Después de proclamarse campeón mundial de 5000 metros en 2003, se hizo con el bronce en la misma distancia en los Juegos Olímpicos de Atenas de 2004 y la plata en los de Pekín en 2008. Tras una lesión que lo alejó de la cita olímpica de Londres en 2012, decidió cambiar la pista por el asfalto.

Se impuso en el maratón de Londres de 2016, donde estableció una nueva marca, y llegó a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro como absoluto rey de la disciplina. Allí logró con autoridad la primera medalla de oro olímpica para su palmarés, que se completó con un nuevo triunfo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, celebrados en 2021 debido al aplazamiento provocado por la pandemia de la COVID-19.

Entre los numerosos logros de Kipchoge, cuenta también con la victoria en el Campeonato del Mundo de Campo a Través Sub-20 (Lausana, Suiza 2003), una medalla de oro en la prueba de 5000 metros de la Diamond League de 2010 y cuatro primeros puestos, tres en 5000 metros y uno en 3000, en la Golden League (2004, 2005 y 2008, y 2004, respectivamente).

Según los analistas, Kipchoge se ha convertido en una estrella mediática, que con su carisma y su rendimiento ha elevado la prueba reina del atletismo de fondo a una atención pública muy superior a los tiempos previos a su aparición.

Embajador de la Laureus World Sports Foundation, Eliud Kipchoge ha sido elegido Atleta del Año por World Athletics en dos ocasiones (2018 y 2019) y fue uno de los diez finalistas del año 2021. También en 2021 creó la Fundación Eliud Kichoge, cuyo objetivo es facilitar el acceso a la educación infantil y la protección del medio ambiente.