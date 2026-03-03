Kiprun lanza la zapatilla 'Kipstorm Elite', velocidad, distancia y comodidad. - DECATHLON

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Kiprun, la marca especializada en running y trail de Decathlon, presenta un año después del récord de Méline Rollin con la Kd900X Ld+ el modelo Kipstorm Elite, desarrollada a partir de pruebas con atletas y análisis biomecánicos avanzados y que combina eficiencia de nivel élite con la comodidad y durabilidad que exigen los maratonianos.

"La Kd900X Ld+ fue concebida para el escenario olímpico, pero la Kipstorm Elite está pensada para todos los que persiguen su propia línea de meta. Hemos mejorado la sensación de dinamismo, el confort y el ajuste, sin renunciar a la eficiencia", explicó Florian Gaborit, ingeniero de calzado en Kiprun.

La Kipstorm Elite nace de la pregunta sobre cómo hacer una zapatilla ya de nivel élite aún más eficiente y más cómoda para corredores de maratón de todos los niveles. Tras tests a ciegas en París, estudios de economía de carrera en Besançon y 'feedback' en competición de atletas de primer nivel como Paul Chelimo, Edward Cheserek, Yohan Kowal y Timothy Kibet, la respuesta fue que había que aumentar el retorno de energía, reducir la fatiga y perfeccionar el ajuste.

Gracias a la combinación de materiales avanzados, geometría optimizada y conocimiento de atletas profesionales, la Kipstorm Elite logra un 13 por ciento más de mejora en dinamismo y reduce 10 gramos respecto a la Kd900X Ld+.

Con media suela de doble densidad, placa de carbono rediseñada con estructura patentada, upper 3D Knit y plantilla para mayor comodidad, su bisel de talón de 64 milímetros facilita aterrizajes más suaves y transiciones más rápidas.