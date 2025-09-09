Kylian Mbappé presenta el cronógrafo de Hublot 'Champions League Titanium'.

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, presenta el cronógrafo de Hublot 'Classic Fusion Chronograph UEFA Champions League Titanium' con motivo del décimo aniversario de la marca como 'Reloj Oficial' en esta temporada 2025-26 de la Liga de Campeones.

Para celebrar este hito, Hublot y su embajador Kylian Mbappé presentan este modelo, del que sólo de pondrán a la venta 100 unidades y que lucirá un azul 'legendario' y estará 'impulsado' por el espíritu de los campeones.

Desde que empezó su colaboración con la 'Champions League' en 2015, Hublot ha cronometrado más de 800 partidos de una competición que cumple 70 años desde sus orígenes en 1955, y que se ha convertido en el acontecimiento deportivo anual más visto del mundo.

El 'Classic Fusion Chronograph UEFA Champions League Titanium' es una pieza de coleccionista para los apasionados del fútbol. Esta edición limitada de 100 unidades presenta una caja de titanio satinado y pulido de 42 mm, una esfera azul degradada y el logotipo de la UEFA Champions League aplicado en el contador de las 3 horas.

La correa fusiona caucho negro con piel de becerro azul, luciendo con orgullo el icónico emblema del balón estrella de la UEFA Champions League. Cada reloj se presenta en una caja de madera personalizada, que se completa con una réplica en miniatura del trofeo oficial de la UEFA Champions League.

El CEO de Hublot, Julien Tornare, declaró que el fútbol "no es solo un juego" sino un "sentimiento". "Desde el rugido del público hasta el silencio previo a un penalti, cada latido cuenta. Y este reloj está hecho para latir contigo. El fútbol tiene el poder de unirnos, inspirarnos y emocionarnos. Son corazones que se aceleran, naciones que observan, leyendas que se alzan. En Hublot no solo medimos el tiempo, ¡lo celebramos!", añadió.